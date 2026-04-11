NOTÍCIAS

Guaratinguetá avança mais uma vez com uma iniciativa que une inovação e impacto social. – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Guaratinguetá avança mais uma vez com uma iniciativa que une inovação e impacto social. – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Uma parceria entre a SAEG, a BASF e a FEG/UNESP Guaratinguetá, o Regenera Project e a Cooperativa Amigos do Lixo promove a capacitação dos cooperados para a produção de móveis a partir de materiais recicláveis.

A capacitação será conduzida pelo Regenera Project – Transformando o Agora, iniciativa reconhecida por transformar resíduos plásticos em móveis e luminárias, por meio de técnicas de upcycling e marcenaria do plástico. Com atuação em projetos de impacto social, o Regenera Project leva conhecimento técnico, promove a educação ambiental e amplia as oportunidades de geração de renda para cooperativas.

Na prática, isso significa transformar resíduos em novos produtos, gerar renda e valorizar o trabalho dos cooperados, fortalecendo a economia circular no município.

Uma ação que contribui diretamente para um futuro mais sustentável e com mais oportunidades para todos.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

De 19 a 22 de março, Bonito será palco da Feira Internacional de Destinos Inteligentes 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

A cidade de Bonito, referência mundial em ecoturismo, será sede da terceira edição da Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) em 2025. O evento acontece de 19 a 22 de março e reunirá profissionais do setor turístico, empresários, gestores públicos e estudantes para debater inovação, sustentabilidade e tecnologia no turismo. Mais do que uma feira, […]
NOTÍCIAS

Escolas promovem atividades inclusivas pelo Dia do Autismo

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fernanda Niquirilo Secretaria de Educação e Cidadania Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida O Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), celebrado em 2 de abril, trouxe atividades diferenciadas para as escolas da rede municipal de São José dos Campos. Um exemplo é da Emefi Suely Antunes de Mello, localizada […]
NOTÍCIAS

Prefeitura do Rio lança plano de mobilidade para a Barra da Tijuca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Uma rotatória será implantada no encontro das avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa, entre outras intervenções O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o vice-prefeito Eduardo Cavaliere participaram, nesta quarta-feira (28/01), na Cidade das Artes, do lançamento do Plano de Mobilidade da Barra da Tijuca, um conjunto estratégico de intervenções viárias que vai beneficiar a […]