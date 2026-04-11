Guaratinguetá avança mais uma vez com uma iniciativa que une inovação e impacto social. – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Uma parceria entre a SAEG, a BASF e a FEG/UNESP Guaratinguetá, o Regenera Project e a Cooperativa Amigos do Lixo promove a capacitação dos cooperados para a produção de móveis a partir de materiais recicláveis.

A capacitação será conduzida pelo Regenera Project – Transformando o Agora, iniciativa reconhecida por transformar resíduos plásticos em móveis e luminárias, por meio de técnicas de upcycling e marcenaria do plástico. Com atuação em projetos de impacto social, o Regenera Project leva conhecimento técnico, promove a educação ambiental e amplia as oportunidades de geração de renda para cooperativas.

Na prática, isso significa transformar resíduos em novos produtos, gerar renda e valorizar o trabalho dos cooperados, fortalecendo a economia circular no município.

Uma ação que contribui diretamente para um futuro mais sustentável e com mais oportunidades para todos.