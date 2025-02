Seadi promove fortalecimento da produção de açaí em Roraima

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) está mapeando a produção de açaí em Roraima, acompanhando de perto o sistema produtivo e o processamento da fruta pela agricultura familiar.

Nesta semana, a equipe da Cafi (Coordenação da Agricultura Familiar e Indígena) visitou a unidade de beneficiamento “Açaí Du Serra”, onde o produtor Paulo Serra, há seis anos, cultiva açaí irrigado na Serra Grande I, garantindo produção e economia o ano todo. A equipe técnica acompanhou de perto o processo de industrialização da polpa, desde a higienização, classificação até a pasteurização do açaí nativo e de outras cultivares comerciais.

Segundo o técnico da Seadi, Marcelo Hentges, o objetivo do Governo de Roraima é fortalecer os pequenos produtores, incentivando sua organização e a verticalização da produção. Uma das iniciativas discutidas foi a criação de um Selo de Identificação Geográfica para o açaí roraimense, visando o reconhecimento e a valorização do produto, destacando sua qualidade e identidade regional.

“A produção de açaí, no passado, não tinha um reconhecimento adequado dentro da cadeia produtiva. Diante disso, a Seadi realizou um levantamento em campo com o objetivo de identificar e mapear as unidades de produção de açaí. Esse trabalho foi conduzido pela equipe técnica da própria Seadi, que foi a campo para registrar informações sobre os produtores. Foram coletados dados como a área plantada, a expectativa de produção de cada produtor, se a área era irrigada ou não, o nível tecnológico empregado e uma estimativa do volume de produção. A partir dessa iniciativa, houve uma resposta positiva dos produtores, que começaram a se conectar e a se organizar. Muitos nem se conheciam antes e, por meio desse mapeamento, descobriram a existência uns dos outros, fortalecendo assim a comunidade produtora de açaí”, destacou Hentges.

A verticalização da produção, com o beneficiamento regional dos produtos, amplia mercados, facilita o escoamento e resulta em melhores preços tanto para os produtores quanto para os consumidores. Além disso, garante maior acesso da população roraimense a alimentos de qualidade, contribuindo para a segurança alimentar no Estado.

O produtor Paulo Serra destacou os benefícios do cultivo do açaí. “Trabalhar com esse fruto é muito vantajoso. Com os cuidados certos, ele produz o ano todo. Na minha propriedade, realizo a colheita duas vezes por semana, e o processamento acompanha esse ritmo. O açaí é, sem dúvida, um excelente investimento”, afirmou.