PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM GUARATINGUETÁ – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Cultura, convida a população para prestigiar o Circuito Sesc de Artes, que chega à cidade neste domingo (22) com uma programação gratuita e para toda a família!
Das 16h às 20h, o Espaço Multiuso Turístico-Cultural Luiz Carvalho dos Santos será palco de diversas atrações, com música, teatro, circo, oficinas, tecnologia e muito mais, promovendo o acesso à arte e à cultura para todas as pessoas.
Data: 22 de março (domingo)
Horário: das 16h às 20h
Local: Espaço Multiuso Turístico-Cultural Luiz Carvalho dos Santos
Entrada gratuita | Classificação livre
Confira algumas das atividades: Cinema em realidade virtual
Oficina de catavento de papel
Mediação de leitura
Espetáculo de circo
Espetáculo teatral
Shows musicais e DJ
Para mais informações, acesse: sescsp.org.br/circuito
Participe e prestigie! Traga a família e os amigos para aproveitar essa programação especial.