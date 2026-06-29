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PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM GUARATINGUETÁ – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Cultura, convida a população para prestigiar o Circuito Sesc de Artes, que chega à cidade neste domingo (22) com uma programação gratuita e para toda a família! 

Das 16h às 20h, o Espaço Multiuso Turístico-Cultural Luiz Carvalho dos Santos será palco de diversas atrações, com música, teatro, circo, oficinas, tecnologia e muito mais, promovendo o acesso à arte e à cultura para todas as pessoas. 

Data: 22 de março (domingo)
 Horário: das 16h às 20h
 Local: Espaço Multiuso Turístico-Cultural Luiz Carvalho dos Santos
Entrada gratuita | Classificação livre

Confira algumas das atividades:  Cinema em realidade virtual
Oficina de catavento de papel
Mediação de leitura
Espetáculo de circo
Espetáculo teatral
Shows musicais e DJ

Para mais informações, acesse: sescsp.org.br/circuito

Participe e prestigie! Traga a família e os amigos para aproveitar essa programação especial.

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