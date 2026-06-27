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Agência Minas Gerais | DER-MG realiza nova etapa de levantamentos de pavimento nas rodovias estaduais e amplia pesquisas de tráfego

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O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vem consolidando um sistema de monitoramento contínuo das rodovias estaduais por meio de levantamentos periódicos das condições do pavimento e de pesquisas de tráfego. As informações coletadas são fundamentais para orientar o planejamento, a manutenção e a melhoria da infraestrutura rodoviária em todo o estado.

A primeira fase de levantamento foi realizada entre 2022 e 2023, quando foram coletados dados ao longo de aproximadamente 25 mil quilômetros de rodovias estaduais, abrangendo trechos pavimentados e não pavimentados. O trabalho também incluiu a contagem volumétrica classificada do tráfego em mais de mil postos distribuídos pela malha rodoviária de Minas.

A iniciativa representou um avanço na estruturação da política de gestão de ativos rodoviários do DER-MG, reunindo informações técnicas que subsidiam a definição de prioridades de investimento e manutenção. O levantamento também marca a retomada de um diagnóstico amplo sobre as condições de tráfego da malha rodoviária estadual.

A contagem volumétrica classificada de tráfego é um levantamento técnico que quantifica o número de veículos em um ponto da via, subdividindo-os por categorias (automóveis, ônibus, caminhões por eixos e outros) e por períodos de tempo. Esse tipo de informação é essencial para analisar a composição da frota, avaliar o fluxo de veículos, dimensionar pavimentos e planejar melhorias viárias baseadas na demanda real.


Contagem volumétrica (clique na imagem para ampliar)


O último estudo com essa abrangência havia sido realizado em 2008, o que reforça a importância da nova campanha para atualizar dados das rodovias mineiras.

Entre as atividades realizadas estão a contagem de tráfego com classificação veicular, a realização de pesquisas de origem e destino e o levantamento das condições funcionais e estruturais do pavimento em toda malha estadual pavimentada.

Também são realizadas ações de fiscalização das atividades em campo, garantindo a qualidade e a confiabilidade das informações coletadas. O investimento total no programa supera R$ 22 milhões, aplicados ao longo de quatro anos.

A gerente de Gestão de Ativos Rodoviários do DER-MG, Bruna Beltrão Beleigoli, explica que o monitoramento contínuo da malha é essencial para fortalecer a gestão da infraestrutura rodoviária. “Esse trabalho contribui para tornar os investimentos em manutenção e melhorias cada vez mais estratégicos e eficientes”.

“Os levantamentos de pavimento e de tráfego são ferramentas essenciais para que o DER-MG planeje ações com base em dados técnicos e atualizados. Ao monitorar continuamente as condições da malha rodoviária e o comportamento do fluxo de veículos, conseguimos identificar com mais precisão onde estão as maiores demandas e quais intervenções são mais necessárias”, afirma Bruna Beltrão Beleigoli.

Nova etapa até 2028

Para dar continuidade aos ciclos de avaliação e criar uma base histórica de dados sobre a malha rodoviária estadual, o DER-MG iniciou, em 2025, uma nova etapa do programa de levantamentos, composta por dois ciclos de avaliação, com conclusão prevista para 2028. Esse novo ciclo representa o amadurecimento do modelo de gestão de ativos rodoviários da autarquia e traz avanços importantes na coleta e no tratamento das informações.

Entre as melhorias previstas estão o levantamento detalhado em cerca de 20 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e o aumento da densidade dos pontos de coleta de dados do pavimento, que passam a ser registrados a cada 20 metros.

A nova etapa também prevê a realização de cem postos de pesquisa de origem e destino e a implantação de 500 postos de contagem volumétrica classificada de tráfego, ampliando, em aproximadamente, 50% o volume de informações disponíveis para análise.

Outro avanço é a modernização do processamento dos dados. As entregas passam a seguir um padrão digital, com validações automatizadas e armazenamento em nuvem. Todas as informações coletadas em campo são consolidadas em um sistema que integra dados de tráfego e condições do pavimento, permitindo a visualização por meio de mapas e indicadores de desempenho.

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