I Semana Alusiva à Luta Antimanicomial inicia com exposição de artes no Caps

A I Semana Alusiva à Luta Antimanicomial iniciou nesta segunda-feira, 19, com uma exposição de artes produzidas por pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial, Caps III e Caps AD III. A mostra é composta por trabalhos de artesanato, pintura e crochê desenvolvidos pelos usuários durante as oficinas terapêuticas realizadas nos Caps.

A iniciativa reforça o papel da arte como meio de expressão e reabilitação psicossocial, além de promover a inclusão dos pacientes na sociedade, como explica a diretora do Caps AD III, Doriane Santos.

“Defendemos que pessoas em sofrimento psíquico ou com uso abusivo de drogas, de álcool, de substâncias psicoativas, elas não devem ser excluídas da sociedade, elas devem ser incluídas e seus direitos preservados e não estarem aprisionadas em manicômios ou hospitais psiquiátricos. Os Caps vieram para mostrar que é possível construir algo voltado para a humanização dessas pessoas”, diz a diretora.

A exposição também contou com a participação de pacientes que expuseram seus trabalhos manuais. Entre eles, Maria Angelita Freire Nunes, de 54 anos, que está em tratamento no Caps há quatro meses por conta das crises de depressão e ansiedade, e encontrou no crochê uma forma de expressão e renda.

“Eu já sabia fazer o crochê, mas não era aperfeiçoado, agora eu já sei fazer bolsa, tapete. E achei bom porque é uma renda para comprarmos o material. Há quatro meses atrás eu sofria muito, depois que meu esposo me trouxe para o Caps eu melhorei muito, agora estou tomando a medicação certinha. E essa atividade é mais uma forma de ficar ativa”, contou.

A iniciativa busca promover a autonomia dos pacientes, permitindo que desenvolvam habilidades e fortaleçam os laços sociais por meio da arte e da terapia ocupacional. A exposição também atraiu visitantes que reconheceram a importância do projeto para a reabilitação psicossocial dos pacientes.

Entre os visitantes, Iully Alves Raposo, estudante de Terapia Ocupacional do Claretiano, destacou a importância das atividades para o desenvolvimento dos pacientes.

“Eu acho extremamente extraordinário essa oficina e esse apoio que nós estamos dando aos usuários do Caps. Acho sim que é importante eles poderem extravasar e demonstrar esse lado criativo, e usar esse artifício de produção de materiais para estímulo da criatividade e também para reinserção na sociedade”, destacou a visitante da exposição.

A I Semana Alusiva à Luta Antimanicomial segue até o dia 23 de maio, com uma programação variada que inclui assembleias, oficinas culturais, debates e uma caminhada em defesa do cuidado em liberdade para pessoas em sofrimento psíquico.

Confira a programação:

20/05 – Assembleia CAPSIANA – para usuários da RAPS

Horário: Das 9h às 12h

Local: Auditório da CVGS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), localizado na rua Dr. Arnaldo Brandão com avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 283, bairro São Francisco.

21/05 – Festejar RAPS/RR (para os profissionais da RAPS/RR)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Auditório da Rockfeller- Av. Nossa Senhora da Consolata, nº 976, Centro.

22/05 – 3° Baile da Luta Antimanicomial

Horário: Das 14h às 17h

Local: Ícone Club, localizado na Av, Brigadeiro Eduardo Gomes, Mecejana.

23/05 – Caminhada da Luta Antimanicomial

Horário: Das 15h às 17h

Local: Saída do Parque Anauá

