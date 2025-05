Polícia Civil promove palestra sobre combate à violência infantil em escola de Caracaraí

A DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), da PCRR (Polícia Civil de Roraima), realizou nesta quarta-feira, 14, mais uma palestra do projeto Caminhos Seguros, que abordou o combate à violência infantil. A ação atendeu 230 alunos do 6º ao 9º ano da Escola Estadual Presidente Castelo Branco, no município de Caracaraí.

A iniciativa integra a Operação Nacional Caminhos Seguros, coordenada pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), e faz parte das atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.

Durante a palestra, conduzida pela equipe da DPCA — formada por agentes, escrivães e profissionais da área psicossocial — a delegada titular da unidade, Jaira Farias, destacou a importância da prevenção, além da denúncia.

“O principal objetivo é orientar, educar e, acima de tudo, prevenir os crimes, somando esforços no combate à violência sexual de crianças e adolescentes. E não só a violência sexual, mas também a física, psicológica, patrimonial, a exploração do trabalho infantil, enfim, todo o contexto de violência praticado contra crianças e adolescentes”, afirmou.

A delegada explicou que os estudantes foram instruídos a reconhecer diferentes formas de violência — física, psicológica, sexual e negligência — e a buscar apoio em casos de risco.

O gestor da escola, José Nilton, ressaltou a relevância da parceria com a Polícia Civil no contexto educacional. “Sabemos que essa violência acontece muitas vezes dentro de casa, nas ruas, e consequentemente chega até a escola. E é na escola que nós, professores e gestores, percebemos que essas crianças têm baixo rendimento na aprendizagem. Então, sensibilizá-las e trabalhar a conscientização é de suma importância no contexto escolar, para sua vida familiar e, consequentemente, fazendo um trabalho de prevenção dessas crianças e adolescentes”, afirmou.

A psicossocial da DPCA, Dorisônia Cavalcante, reforçou a necessidade de atenção por parte de pais e responsáveis aos sinais que as crianças apresentam.

“É importante que os pais percebam o grito de socorro silencioso que elas apresentam. Eu costumo dizer nas palestras de prevenção que ‘quando a boca cala, o corpo fala’, pois muitas vezes as crianças não têm coragem de falar, e o corpo automaticamente vai mostrar através de tristeza, angústia, choro, agressividade”, alertou.

Caixinha do Segredo – Durante a atividade, a DPCA aplicou uma dinâmica chamada “Caixinha do Segredo”, ferramenta de acolhimento e escuta que permite aos alunos relatarem, de forma anônima, situações de violência, abuso, negligência ou outras violações de direitos.

Na ocasião, foram recebidas 20 denúncias, que já estão sendo analisadas e encaminhadas pela Polícia Civil aos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, Ministério Público e rede de proteção social.

O post Polícia Civil promove palestra sobre combate à violência infantil em escola de Caracaraí apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.