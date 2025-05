Primeira audiência pública do Campus Cotia acontece dia 27 – IFSP

O evento está marcado para as 19h

A primeira audiência pública de implantação do Campus Cotia do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) já tem data marcada: será dia 27 de maio de 2025, às 19h, na Rua Jorge Caixe 306ª, Bairro Portão.

A audiência marca os passos iniciais da implantação do campus. Além dessa, serão realizadas pelo menos mais duas audiências, ao final das quais serão escolhidos os eixos da Educação Tecnológica a serem contemplados pelo campus.

A diretora-geral do campus, Lúcia Collet, explica que nessa primeira audiência será feita uma apresentação formal do IFSP. “Vamos mostrar o que a gente faz e disparar o processo de escolha dos eixos tecnológicos e dos cursos que iremos ofertar”, diz.

Toda a população do município e região está convidada, bem como autoridades locais e representantes de entidades como sindicatos, ONGs e associações. A audiência também será transmitida pelo canal do IFSP no YouTube.

No dia 14 de maio, o reitor do IFSP, Silmário Santos, se reuniu com a diretora-geral, Lúcia Collet, a diretora-adjunta de Educacional, Leah Negromonte, o secretário de Desenvolvimento Social do município de Cotia, Silvio Cabral, e o chefe de gabinete da pasta, Luciano Freitas, para tratar sobre o evento.