Resultados do final de semana Futebol no mundo

No domingo, 16 de março de 2025, diversos campeonatos ao redor do mundo tiveram partidas emocionantes. A seguir, um resumo dos principais confrontos:

LaLiga Espanhola

O FC Barcelona protagonizou uma virada impressionante contra o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano. Após estar perdendo por 2 a 0, o Barça reagiu nos minutos finais e venceu por 4 a 2. Julián Álvarez e Sorloth marcaram para o Atlético, enquanto Lewandowski, Ferran Torres (2) e Lamine Yamal garantiram a vitória catalã. Com este resultado, o Barcelona reassumiu a liderança da LaLiga, empatado em pontos com o Real Madrid. citeturn0news10

Campeonato Francês

O Lyon venceu o Le Havre AC por 4 a 2 no Groupama Stadium. Alexandre Lacazette abriu o placar de pênalti, seguido por gols de Fofana, Mikautadze e Almada. Pelo Le Havre, Touré e Casimir marcaram, mas não evitaram a derrota. citeturn0search2

Major League Soccer (MLS)

No Providence Park, Portland Timbers e LA Galaxy empataram em 1 a 1. O jogo foi equilibrado, refletindo a competitividade da MLS nesta temporada. citeturn0news12

Campeonato Baiano

O Bahia saiu na frente na decisão do Campeonato Baiano ao vencer o Vitória por 2 a 0 na Arena Fonte Nova. Gabriel Xavier e Erick Pulga marcaram os gols da partida. O segundo jogo da final está marcado para o próximo domingo, quando o Vitória precisará vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

Outros Resultados

Copa da Liga Inglesa : A final entre Liverpool e Newcastle United foi disputada no Estádio de Wembley. O Liverpool conquistou o título com uma vitória por 2 a 1, com gols de Cody Gakpo e Mohamed Salah. Callum Wilson descontou para o Newcastle.

: A final entre Liverpool e Newcastle United foi disputada no Estádio de Wembley. O Liverpool conquistou o título com uma vitória por 2 a 1, com gols de Cody Gakpo e Mohamed Salah. Callum Wilson descontou para o Newcastle. Liga BPI (Portugal): O Benfica feminino venceu o Damaiense por 2 a 0, com dois gols de Cristina Prieto, mantendo a liderança na competição. citeturn0search6

Esses foram alguns dos destaques do futebol mundial neste domingo, 16 de março de 2025.