Plantio de árvores vai marcar encerramento das ações da Semana da Mulher, em Nova Iguaçu

Ainda em celebração pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no último sábado (8), a Prefeitura de Nova Iguaçu vai promover o evento “Mulheres Iguaçuanas Plantando o Futuro” neste domingo (16). As secretarias municipais da Mulher (SEMUNI) e de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM) farão o plantio de 30 mudas de árvores, incluindo espécies como Laranja e Resedá. A atividade terá início às 9h, no Paço dos Laranjais, na Via Light, e marca o encerramento da Semana da Mulher.

A ação também prevê a limpeza e conservação do espaço, garantindo um ambiente mais harmonioso e sustentável para a comunidade. “Mais do que uma ação ambiental, o evento simboliza o protagonismo das mulheres na construção de um futuro mais igualitário. Cada árvore plantada representa força, renovação e crescimento, reafirmando o papel feminino na transformação da cidade e no cuidado com o meio ambiente”, destaca Doutora Roberta, vice-prefeita de Nova Iguaçu e secretária municipal da Mulher.

A iniciativa também conta com a parceria da Secretaria de Cultura (SEMCULT), a Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI) e a Cedae, reforçando o compromisso coletivo com o desenvolvimento sustentável e a valorização do protagonismo feminino.

Além do plantio, a Prefeitura irá homenagear mulheres consideradas de destaque na região. Elas receberão o troféu “Embaixadora SEMUNI”, um reconhecimento por seus trabalhos realizados em prol da população iguaçuana. A homenagem vem sendo realizada ao longo da semana nos bairros por onde tem passado a “Rota da Mulher SEMUNI”, ação que está levando serviços de saúde, assistência social, balcão de empregos, entre outros.

A “Rota da Mulher SEMUNI” já percorreu os bairros Cabuçu, Km 32, Jardim Tropical, Vila de Cava e Comendador Soares. Neste sábado (15), as ações serão realizadas em Austin, na Rua Coronel Monteiro de Barros.