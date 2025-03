Agência Minas Gerais | Novas funcionalidades dos canais digitais da Cemig oferecem mais facilidade na solicitação de serviços

Pensando em melhorar cada vez mais o atendimento, a Cemig vem ampliando sua presença digital para oferecer mais possibilidades para os consumidores realizarem solicitações sem sair de casa. A companhia implementou recentemente novas funcionalidades em seus canais digitais.

O objetivo da modernização é facilitar o dia a dia dos mais de 9 milhões de clientes da empresa, a partir de ferramentas como envio de notificações para acompanhamento de serviços e novas formas de emissão de segunda vida. As implementações visam propiciar ainda mais transparência e assertividade aos canais digitais, que hoje representam a principal forma de solicitação de serviços junto à companhia.

Uma das inovações é a push notification no aplicativo Cemig Atende. Trata-se do envio de notificações para o cliente com as alterações de status dos serviços de Conexão Nova e Troca de Titularidade. A melhoria fornece atualizações em tempo real e apresenta a previsão das próximas etapas do processo, permitindo o acompanhamento de todos os passos da solicitação de maneira ágil e direta.

De acordo com Pollyana Jeruza de Faria, gerente de Estratégia e Controle do Relacionamento com Clientes da Cemig, o incremento garante que o consumidor fique atualizado sobre o andamento de suas solicitações.

“Para utilizar a ferramenta, basta baixar a versão mais atualizada do app, disponível gratuitamente para Android e IOS”, comenta a gerente.

Outras novas funcionalidades disponíveis

Disponibilização – na plataforma Cemig Atende Web e app Cemig Atende, além dos totens de autoatendimento disponíveis das agências e postos de atendimento presenciais – da emissão de segunda via da fatura retida para pagamento pelo PIX, ou seja, aquelas faturas de menor valor que são acumuladas para pagamento em uma próxima conta.

Disponibilização, tanto no portal quanto no app, de informações de consumo diário para aqueles clientes que possuem instalado o equipamento chamado AMI (sigla em inglês para advanced metering infrastructure), também conhecido como “medidor inteligente”.

Mais assertividade e transparência nas informações relativas ao calendário de leitura, para que o cliente possa informar seus dados no período mais adequado e evitar o faturamento por média de consumo.



Confira os canais digitais de atendimento da Cemig

Os canais digitais da Cemig oferecem comodidade e segurança no atendimento, por meio de plataformas modernas e intuitivas, para que todos possam fazer suas solicitações sem dificuldades.

Uma das principais ferramentas disponibilizadas pela companhia é o app Cemig Atende. Depois de concluído o download, basta fazer um cadastro rápido. Dessa forma, é possível solicitar mais de 30 serviços, como 2ª via, falta de energia, atualização de cadastro e opção de conta por e-mail, entre outros. Já o Cemig Atende Web, disponível no site da companhia, disponibiliza mais de 60 serviços à população.

Atendimento realizado pelo telefone por meio do número 116, que utiliza inteligência artificial para interpretar a fala humana reconhecendo e registrando as necessidades dos clientes para mais de 50 funcionalidades.

Para utilizar a ferramenta, o cliente só precisa salvar o contato (31) 3506-1160 e mandar um “oi”. Logo na sequência, o atendimento virtual vai pedir que descreva o serviço desejado. Neste canal, estão disponíveis mais de 50 funcionalidades.

A Cemig oferece 16 serviços nos totens de autoatendimento, possibilitando aos seus clientes mais agilidade e comodidade.

Os clientes da Cemig também podem utilizar o Telegram, digitando @cemigbot no campo de busca.

O que o cliente precisa ter em mãos para facilitar o atendimento?

Para qualquer solicitação, é importante que o consumidor saiba o CPF ou CNPJ e o Número de Instalação, informação presente na conta de energia e principal identificação dos clientes da companhia.