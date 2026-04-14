Agência Minas Gerais | Tarifas do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte terão reajuste abaixo do solicitado pelo setor

As tarifas do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) serão reajustadas a partir de 9/1/2026, conforme previsto em contrato, que estabelece a revisão anual dos valores.

O reajuste definido foi de 8,93%, índice inferior ao solicitado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram). Com isso, as tarifas passam do intervalo entre R$ 8,20 e R$ 30,20 para valores entre R$ 8,95 e R$ 32,90.

O percentual aplicado considera a análise dos custos operacionais do sistema, como combustível, manutenção da frota, insumos e despesas com pessoal, buscando garantir a continuidade da prestação do serviço e equilibrar o impacto para os usuários do transporte coletivo da RMBH.

Atualmente, o sistema de transporte metropolitano conta com 640 linhas e registra média de 400 mil passageiros por dia, chegando a 600 mil usuários em dias úteis.

Renovação da frota

Em 2025, o Governo de Minas avançou na modernização do transporte público da região metropolitana com a incorporação de novos ônibus ao sistema. A medida foi viabilizada por meio de acordo firmado com as empresas concessionárias, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

A definição da alocação dos veículos foi realizada de forma conjunta entre os consórcios operacionais e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra-MG), considerando critérios como a idade dos ônibus substituídos, o volume de passageiros e o número de reclamações registradas.

A entrada de novos ônibus contribuiu para a oferta de um transporte mais moderno e seguro, com reflexos positivos na qualidade do serviço prestado à população da RMBH.