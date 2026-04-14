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Agência Minas Gerais | Tarifas do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte terão reajuste abaixo do solicitado pelo setor

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As tarifas do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) serão reajustadas a partir de 9/1/2026, conforme previsto em contrato, que estabelece a revisão anual dos valores.

O reajuste definido foi de 8,93%, índice inferior ao solicitado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram). Com isso, as tarifas passam do intervalo entre R$ 8,20 e R$ 30,20 para valores entre R$ 8,95 e R$ 32,90.

O percentual aplicado considera a análise dos custos operacionais do sistema, como combustível, manutenção da frota, insumos e despesas com pessoal, buscando garantir a continuidade da prestação do serviço e equilibrar o impacto para os usuários do transporte coletivo da RMBH.

Atualmente, o sistema de transporte metropolitano conta com 640 linhas e registra média de 400 mil passageiros por dia, chegando a 600 mil usuários em dias úteis.

Renovação da frota

Em 2025, o Governo de Minas avançou na modernização do transporte público da região metropolitana com a incorporação de novos ônibus ao sistema. A medida foi viabilizada por meio de acordo firmado com as empresas concessionárias, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

A definição da alocação dos veículos foi realizada de forma conjunta entre os consórcios operacionais e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra-MG), considerando critérios como a idade dos ônibus substituídos, o volume de passageiros e o número de reclamações registradas.

A entrada de novos ônibus contribuiu para a oferta de um transporte mais moderno e seguro, com reflexos positivos na qualidade do serviço prestado à população da RMBH. 

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