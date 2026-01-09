Funsat inicia o ano à procura de mão de obra para 1.151 vagas de 130 empresas – CGNotícias

Por MRNews



Com retorno do expediente, nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia o seu 2026. E na Agência de Empregos da pasta, a proposta de Intermediação é de 1.151 vagas, de 109 profissões diferentes. O recrutamento é direcionado a 130 empresas de Campo Grande, programado para acontecer entre as 7h e as 13h.

A maior parte das captações envolve triagens de perfil aberto, em que o candidato não precisa, necessariamente, de experiência para ser contratado. Lista que engloba procuras por ajudante de cozinha (2 postos), ajudante de eletricista (2 postos), atendente de padaria (3 postos), auxiliar administrativo (7 postos), balconista de açougue (3 postos), estoquista (5 postos), repositor de supermercados (33 postos), além de dez vagas para vendedor interno.

Já, em colocações disponíveis de caráter específico, outros destaques como as buscas por açougueiro (13 postos), assistente de prevenção de perdas (2 postos), auxiliar de expedição (3 postos), garçom (3 postos), motorista de caminhão (39 postos), operador de Telemarketing Ativo (40 postos), pedreiro (5 postos) e ainda 98 vagas para repositor de mercadorias.

Outra categoria de recrutamentos é ligada às vagas para trabalho temporário, tônica de 41 anúncios de quatro atividades. Exclusivos ao público PCD (Pessoa com Deficiência), outra frente de captação de novos colaboradores das empresas monitora a contratação duas vagas, de duas funções: auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo.

Tenha mais informações em visita à Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, até as 16h. Pelas redes sociais acompanhe também a respeito da intermediação de vagas pelo Instagram (@funsat.cg) e Facebook no perfil oficial “Funsatcampograndems”. O telefone xe contato é o (67) 4042-0585, ramal 5837.

Confira o painel completo no endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande: