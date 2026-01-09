

Foto: divulgação/ SEMUC



O Passe Livre Estudantil passa a valer dia 1º de fevereiro deste ano, válido para todos os estudantes da escolas públicas do município e do estado. Também contempla universitários de instituições públicas e privadas. A estimativa é aproximadamente 1,76 milhão de viagens estudantis gratuitas com duração inicial de três anos.

A Câmara Municipal de Boa Vista aprovou o projeto, em regime de urgência especial, no dia 17 de dezembro de 2025. Dias antes, o prefeito Arthur Henrique (PL), usou suas redes sociais para anunciar o benefício.

De acordo com o texto aprovado, a compensação financeira da isenção é realizada por meio do subsídio já previsto na Lei Municipal nº 2.626/2024, sem criação de novas despesas para os cofres públicos. Um estudo de impacto financeiro acompanha a proposta e projeta um crescimento médio de 5% ao ano no uso do transporte público por estudantes.

De acordo com o prefeito o “passe livre é para todos os estudantes de Boa Vista. Será o mesmo sistema do cartão estudantil, só que agora, ao invés de meia-passagem, será gratuito”, frisou.

Para ter acesso ao benefício, os estudantes deverão comprovar a condição de aluno por meio da Carteira de Identidade Estudantil, com visto da instituição de ensino, e do Cartão Boa Vista Estudante. O projeto estabelece ainda que não há exigência de fardamento escolar para a utilização da gratuidade.

