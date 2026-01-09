NOTÍCIAS

SONORA – Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados ao fazer trilhas

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em SONORA – Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados ao fazer trilhas

O Litoral catarinense oferece uma grande quantidade de trilhas que muitas vezes passam próximas a costões rochosos.

Para que o passeio não se transforme em momentos perigosos, alguns cuidados são necessários.

O planejamento é fundamental, desde observar as condições do tempo, a dificuldade da trilha, as roupas e calçados a serem usados, bem como avisar algum conhecido do trajeto que será feito.

O capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Guilherme Dall Igna de Oliveira detalha os cuidados que devem ser tomados quando for fazer trilhas:

SONORA

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Com novo modelo de governança em CT&I, MS dá salto e entra no top 10 nacional em Inovação

Posted on Author boavistaagora.com.br

Mato Grosso do Sul alcançou um avanço expressivo no pilar Inovação do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e divulgado na quarta-feira (27). O Estado subiu da 17ª posição em 2024 para a 9ª em 2025, um salto de oito colocações que demonstra a consolidação de uma política […]
NOTÍCIAS

Secretaria de Saúde promove oficinas de acolhimento da população LGBT+ para profissionais da Atenção Básica

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de João Pessoa vai promover oficinas para capacitar os profissionais dos serviços de Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde sobre o acolhimento da população LGBT+. As atividades iniciarão nesta segunda-feira (10), às 13h, no Paço Municipal, capacitando as equipes que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USFs) localizadas no Distrito Sanitário […]
NOTÍCIAS

Inscrições para curso de robótica educacional  encerram nesta quinta-feira, em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação PMBV As inscrições para o Curso de Robótica Educacional da Prefeitura de Boa Vista, que é totalmente gratuito voltado a alunos com idade entre 9 e 14 anos, terminam nesta quinta-feira (11). São ofertadas 120 vagas para início imediato e 80 para cadastro de reserva. O curso tem carga horário de 40h e ocorrerá de 20 de […]