SONORA – Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados ao fazer trilhas

O Litoral catarinense oferece uma grande quantidade de trilhas que muitas vezes passam próximas a costões rochosos.

Para que o passeio não se transforme em momentos perigosos, alguns cuidados são necessários.

O planejamento é fundamental, desde observar as condições do tempo, a dificuldade da trilha, as roupas e calçados a serem usados, bem como avisar algum conhecido do trajeto que será feito.

O capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Guilherme Dall Igna de Oliveira detalha os cuidados que devem ser tomados quando for fazer trilhas:

SONORA