Frente fria chega a Santa Catarina na Sexta-feira Santa e muda o tempo durante o feriadão de Páscoa

O feriadão de Páscoa será de mudanças no tempo em Santa Catarina. A aproximação de uma nova frente fria na Sexta-feira Santa,18, deve trazer temporais isolados no Oeste catarinense, especialmente entre o final da tarde e o período da noite. De acordo com o monitoramento da Secretaria da Proteção e Defesa Civil, a atuação do sistema frontal marca o início de um fim de semana com tempo mais instável e variações térmicas acentuadas.

No sábado, 19, o tempo segue instável em boa parte do estado, com maior cobertura de nuvens e novas condições para temporais isolados. A partir da noite, a entrada de uma massa de ar frio sobre o território catarinense deve provocar a estabilização do tempo e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões mais próximas à divisa com o Rio Grande do Sul.

Temperaturas em queda

Segundo o monitoramento da Proteção e Defesa Civil, até sexta-feira, o Grande Oeste catarinense segue com temperaturas mais elevadas, com máximas em torno dos 27°C, podendo chegar a 30°C. Já nas regiões do Litoral e Vale do Itajaí, o tempo permanece mais ameno, com máximas entre 24°C e 27°C, alcançando até 29°C no sábado.

No entanto, com o avanço da massa de ar frio na noite de sábado, o domingo de Páscoa, 20, terá amanhecer gelado em várias regiões do estado. As mínimas devem ficar abaixo dos 10°C nos Planaltos e Meio Oeste, entre 10°C e 15°C no Oeste, e em torno dos 15°C no Litoral.

Recomendações

A Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina orienta a população a acompanhar os avisos e alertas meteorológicos e a redobrar os cuidados durante os períodos de chuvas fortes e mudanças bruscas de temperatura. Motoristas que vão pegar a estrada no feriado devem estar atentos às condições de visibilidade e pista molhada, especialmente no sábado.

O tempo mais firme e seco esperado para o domingo deve favorecer as atividades ao ar livre e as celebrações pascais em família, porém com temperaturas mais baixas, exigindo atenção com o agasalho, principalmente nas primeiras horas do dia.

