Celest realiza cerimônia de conclusão e entrega de certificados no Teatro Ednaldo do Egypto

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), encerra suas atividades do segundo semestre do ano de 2025.2 com uma cerimônia de conclusão de curso de entrega de certificados, no Teatro Ednaldo do Egypto, Bairro Manaíra, nesta quarta-feira (17). A cerimônia da turma de adolescentes é às 16h e a dos adultos, às 18h.

“É uma cerimônia para entrega dos cerificados com a participação dos alunos, que elaboram com seus professores apresentações usando a língua no idioma que aprenderam. É um evento de encerramento de um ciclo de seis semestres, que durou três anos, com muita partilha e emoção”, destaca a diretora do Celest, Jéssica Holanda.

De acordo com ela serão duas sessões de encerramento. “Serão dois momentos. Uma sessão para as turmas de adolescentes da Rede Municipal de Ensino, inglês e espanhol e outra para os adultos de todos os cursos”, explica.

O Centro oferece cursos gratuitos de inglês, francês, espanhol, alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras). A duração dos cursos vai até seis semestres letivos (cerca de três anos), com aulas presenciais uma vez por semana, com duração de duas horas e 30 minutos.

As inscrições para o primeiro semestre de 2026 estão previstos para o final de janeiro. “A data ainda não está definida. O último semestre deste ano está encerrando e o Celest está no planejamento e preparativo para lançar um novo período de matrículas referente ao semestre 2026.1. Aguardem! E sigam as redes sociais da @prefjoaopessoa”, orienta.

Alunos da Rede Municipal de Ensino tem prioridade, mas o Celest também disponibiliza os cursos para professores e servidores municipais. “As aulas são dinâmicas, focadas na comunicação e na metodologia ativa, com práticas de conversação e eventos extraclasse, como a Semana Intercultural e o Cine Celest”, destaca Jéssica Holanda.

Serviço – O Centro de Línguas é localizado na Avenida Epitácio Pessoa, 1.840, Bairro dos Expedicionários. Mais informações pelo telefone (83) 99604-4389 ou via e-mail: celest@educa.joaopessoa.pb.gov.br.