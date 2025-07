Estudante de colégio militarizado vence concurso de redação e representará Roraima em Brasília

A estudante Maria Eduarda Souza Vale, do Colégio Estadual Militarizado Professora Maria de Lourdes Neves, foi a vencedora do concurso de redação do Programa Jovem Senador em Roraima. O anúncio foi feito na última sexta-feira, durante solenidade realizada no auditório da Escola Estadual Maria das Neves Rezende, em Boa Vista.

Neste ano, o tema do concurso foi “Emergências Climáticas: pense no futuro, aja no presente”. Em todo o país, 170 mil estudantes de 4 mil escolas participaram. Em Roraima, foram 1.342 alunos inscritos, distribuídos em 38 instituições, sendo 20 da capital, 14 do interior e quatro indígenas.

“Eu não esperava, mas eu me esforcei muito para fazer a minha redação, fui em busca do conhecimento com a ajuda do meu professor, que sempre me apoiou, e me incentivava. Foi uma experiência incrível. Estou nervosa, ansiosa pelo que me espera. Mas estou muito feliz e orgulhosa de mim”, declarou Maria Eduarda.

O professor orientador da estudante, Wilson Saraiva da Silva Souza, destacou a importância do projeto e o envolvimento da escola no processo. “Nós como professores ficamos extremamente satisfeitos porque nosso trabalho está dando resultado e temos ainda muitos frutos a colher. Espero que essa experiência seja uma das melhores e que possamos trazer a bagagem cheia de experiência para compartilhar com os roraimenses”, afirmou.

Segundo ele, a escola realiza uma seleção interna das redações e a de Maria Eduarda foi a escolhida para representar a unidade de ensino no concurso nacional.

Agora, Maria Eduarda e o professor Wilson se preparam para participar da Semana de Vivência Legislativa, que acontecerá de 18 a 22 de agosto de 2024, em Brasília (DF). Durante a semana, os jovens senadores vivenciam o dia a dia do Senado Federal, participam de sessões plenárias, elaboram projetos de lei e discutem temas de interesse nacional.

Programa Jovem Senador

O Programa Jovem Senador é uma iniciativa do Senado Federal voltada a estudantes do Ensino Médio da rede pública, com até 19 anos. Seu objetivo é incentivar a reflexão sobre política, democracia e cidadania, além de permitir que os alunos conheçam de perto o funcionamento do Poder Legislativo.

Cada estado e o Distrito Federal são representados por um estudante selecionado por meio do concurso de redação. Ao fim da semana legislativa, os projetos elaborados pelos jovens parlamentares podem ser encaminhados à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se aprovados, podem até ser transformados em lei.

