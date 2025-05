Governo entrega escola reformada e nova vicinal para vilas do Cantá e Caracaraí

O Governo de Roraima realizou neste sábado, 17, duas importantes entregas à população dos municípios de Cantá e Caracaraí: uma nova unidade escolar que atenderá alunos da Vila Barauana, e uma nova vicinal, que atenderá os moradores da Vila Jatobá, na divisa entre os dois municípios.

O governador Antonio Denarium destacou que com essas duas obras, as localidades atendidas terão um ensino de qualidade para as crianças e adolescentes da região, bem como o escoamento da produção e o deslocamento será facilitado.

“É o trabalho do Governo do Estado chegando cada vez mais longe, facilitando a vida de toda a população, seja nas sedes do município ou nas regiões mais distantes. Hoje entregamos a escola reformada e uma vicinal. Em breve, esperamos entregar muito mais para essas duas vilas, que nos receberam tão bem”, declarou.

Vila Barauana recebe escola de gestão compartilhada totalmente reformada

A primeira entrega do dia foi a Escola Municipal Maria Lunete Pereira, localizada no Km 55 da BR-432, em Caracaraí. A unidade compartilha o mesmo espaço que a Escola Estadual Sebastião Vieira de Araújo em gestão compartilhada entre Estado e município, e agora conta com estrutura moderna, climatizada e mobiliário novo, beneficiando estudantes das duas redes de ensino da região.

A unidade, que atende 255 alunos das redes estadual e municipal, recebeu R$ 1,2 milhão em investimentos para manutenção predial, pintura, troca de coberturas e adequações de acessibilidade. A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) entregou ainda um novo conjunto de mobiliário escolar em investimentos de cerca de R$ 153 mil.

No caso do ensino estadual, a unidade educacional atende alunos dos níveis fundamental e médio, oferecendo agora um espaço adequado e de qualidade para o aprendizado, com infraestrutura completa, refeitório, acessibilidade e ambientes pedagógicos estruturados.

“É gratificante recebermos uma obra gigantesca como essa. Uma escola onde a população da região vai ganhar de presente. Eu agradeço ao Governo do Estado de Roraima por essa entrega que vai impactar diretamente a vida dos nossos alunos”, afirmou a gestora da escola, professora Jéfica Ericeira.

Para o estudante Hugo Vinícius, do terceiro ano do ensino médio, a nova estrutura marca um novo momento para a comunidade escolar.

“Esperei muitos anos por essa escola. Hoje é um dia de alegria, de conforto e de gratidão. Estou concluindo o ensino médio e só tenho a agradecer ao Governo de Roraima por entregar uma escola tão bonita e climatizada”, disse.

Governo implementa vicinal que liga a Vila Jatobá à região do Cujubim

A segunda entrega do Governo de Roraima realizada neste sábado, 17, foi a nova Vicinal Jatobá, na divisa dos municípios de Cantá e Caracaraí. Com 31,68 km de extensão, a estrada recém-aberta liga a Vila Jatobá à vicinal Cujubim 03. A infraestrutura da via conta com mais de 182 mil m³ de piçarra, além da instalação de 204 metros de bueiros em concreto armado.

O vice-governador e secretário de Infraestrutura, Edilson Damião, ressaltou o volume de obras realizadas pela atual gestão e pontuou que a atual gestão tem realizado diversas obras que tem beneficiado a produção rural dos municípios, seja por meio das obras de infraestrutura das estradas ou pelos projetos desenvolvidos para a produção rural.

“Roraima se divide em dois períodos: antes e depois de Antonio Denarium. Estamos levando obras e melhorias a todos os cantos do Estado, com parcerias que garantem recursos, projetos e execução. A vicinal conecta não só a Vila Jatobá à região do Cujubim, mas a BR-432 à BR-174. Esse é mais um exemplo dessa transformação que estamos fazendo por todo o Estado no setor logístico”, frisou.

A obra teve investimento de R$ 6,9 milhões e os recursos são oriundos de emenda da deputada estadual Catarina Guerra. A autora da emenda destacou o papel da comunidade na concretização da obra.

“Essa conquista é fruto da luta dos moradores e produtores da região. Eles acreditaram, e hoje podemos entregar esse resultado graças à determinação de todos. Meu reconhecimento vai para cada família beneficiada”, afirmou.

As entregas integram um pacote de investimentos em infraestrutura e educação no interior do Estado. Somente em 2024, o Governo já construiu 192 pontes em madeira em 13 municípios, entregou 24 escolas reformadas e mantém obras em mais de 20 unidades escolares. Novas obras estão previstas para entrega até o fim do ano.

O post Governo entrega escola reformada e nova vicinal para vilas do Cantá e Caracaraí apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.