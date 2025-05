Roraima recebe evento para fortalecer políticas públicas e mobilizar jovens

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) irá realizar no dia 30 de maio, a Caravana das Juventudes. O evento será realizado em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça e o Conjuve (Conselho Nacional de Juventude) e tem como objetivo mobilizar os jovens em relação à aprovação do Plano Nacional e difundir o Estatuto da Juventude, com foco na formação sobre os direitos garantidos por lei.

O Plano Nacional de Juventude é um anseio dos movimentos de juventude e primeira tentativa de estabelecer um plano nacional no Brasil foi em 2004. Já o Estatuto da Juventude no Brasil, de 2013, dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude. Além disso, a Caravana busca fortalecer os conselhos e órgãos gestores da juventude nos âmbitos estadual e municipal, apresentar as políticas públicas executadas no Estado e oferecer diversos serviços aos participantes.

A secretária do Trabalho e do Bem-Estar Social, Tânia Soares, ressaltou a importância da Caravana, que contará com várias ações voltadas para a juventude de Roraima. “A vinda da Caravana das Juventudes do Governo Federal até Roraima mostra o quanto a política da juventude tem avançado em nosso Estado, que é o mais jovem do Brasil. Isso tudo representa uma grande oportunidade para o fortalecimento e a construção dessa política com os gestores municipais e estaduais”, finalizou.

O coordenador da CEPPJ (Coordenação Estadual de Políticas Públicas para a Juventude), Jander Brito, disse que a Caravana está percorrendo todos os Estados brasileiros, e nesta semana será a vez de Roraima receber essa grande ação. “O evento tem o intuito de celebrar os 20 anos da Política da Juventude e a apresentação do plano nacional da Juventude. O Estado de Roraima entra na rota da Caravana para uma busca ativa do fortalecimento da política estadual e municipal, onde tudo isso gira em torno desse processo de fomento a política nacional de juventude. E Roraima sendo o estado mais jovem do Brasil vem com esse fortalecimento e união em prol da política para a Juventude”, afirmou.

Objetivos

A Caravana das Juventudes foi criada para apresentar as Políticas Públicas de Juventude promovidas pelo Governo Federal para as juventudes como o Pé-de-Meia, a Sucessão Rural, o Pronaf Jovem e o Crédito Fundiário, o Juventude Negra Viva, o Pronasci Juventude, o ID Jovem entre outros.

Além disso, a iniciativa busca promover a mobilização pela criação do Plano Nacional de Juventude, determinado pelo Art. 227 da Constituição, mobilizando juventudes diferentes. Disseminar o Estatuto da Juventude, formando as juventudes sobre seus direitos garantidos por ele e, por último, fortalecer o Sistema Nacional de Juventude, a partir do fortalecimento dos Conselhos e órgãos gestores de juventude em âmbito estadual e municipal, por meio de capacitação e formação.

