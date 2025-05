Prefeitura de Boa Vista abre inscrições para a Mostra Fotográfica 9 de Julho 2025

Mostra Fotográfica 9 de Julho – Foto: Divulgação/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista abriu nesta segunda-feira, 26, as inscrições para a Mostra Fotográfica 9 de Julho – Edição 2025. O evento, já tradicional no calendário cultural da cidade, tem como objetivo valorizar a identidade visual e afetiva da capital. A iniciativa incentiva a produção fotográfica local e revela novos talentos do Estado de Roraima.

As inscrições seguem até o dia 9 de junho de 2025. Neste ano, a mostra traz como tema “Boa Vista seguindo em frente, nossa gente, nossos sonhos, nossas conquistas”. A proposta é provocar nos participantes um olhar sensível, poético e inspirador sobre a cidade, suas histórias, seus personagens, bem como suas paisagens.

Os participantes concorrem a prêmios em dinheiro. O primeiro lugar receberá R$ 6.000,00, o segundo lugar R$ 4.500,00 e o terceiro lugar R$ 3.500,00. As fotos inscritas serão avaliadas por uma comissão julgadora que irá considerar critérios como qualidade técnica, criatividade, originalidade, composição e adequação ao tema proposto.

Sobre a mostra

A Mostra Fotográfica integra a programação oficial de aniversário de Boa Vista (dia 9 de julho) e se consolida como uma grande homenagem à cidade, que em 2025 completa 135 anos de história. Mais do que um concurso, também é uma vitrine do talento local, um convite para enxergar Boa Vista com mais amor e poesia, destacando, assim, as riquezas naturais, os espaços urbanos, o patrimônio histórico e a beleza do dia a dia da capital.

Ao longo dos anos, a Mostra tem cumprido o papel de incentivar a produção fotográfica e de revelar olhares apaixonados sobre Boa Vista. Desde sua primeira edição, o evento foi se adaptando e inovando, contudo, sempre mantendo a essência de valorizar a cidade e seu povo. A edição deste ano reforça esse compromisso, celebrando os sonhos, as conquistas, bem como a capacidade dos cidadãos de seguirem em frente, juntos, construindo uma Boa Vista cada vez mais humana, acolhedora e cheia de histórias para contar.

Fonte: Da Redação