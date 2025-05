Bia Haddad perde em Estrasburgo, mas vai com moral para Roland Garros

A paulista Beatriz Haddad Maia, número 23 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês) foi eliminada nas semifinais do WTA 500 de Estrasburgo, na França.

A brasileira não resistiu à cazaque Elena Rybakina (12ª no ranking), que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9 no tie-break), 6/1 e 6/2, em duas horas e 46 minutos de partida.

As competições nível WTA 500 são as de terceira maior importância no circuito de tênis feminino, atrás dos WTA 1.000 e dos Grand Slams (como são chamados os quatro maiores eventos da modalidade).

O torneio de Estrasburgo, inclusive, foi o último de Bia antes do segundo Grand Slam da temporada: Roland Garros, que começa no domingo (25), em Paris. Ela estreia contra Hayley Baptiste (70ª), dos Estados Unidos, em horário a ser definido.

Nas duplas femininas – em que é a 46ª do mundo –, a brasileira terá como parceira em solo francês a alemã Laura Siegemund (25ª).

A semifinal disputada em Estrasburgo foi a primeira de Bia em 2025. A paulista não vencia três jogos consecutivos desde setembro de 2024, quando foi campeã do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul.

A brasileira ainda tenta engrenar no ano. São seis vitórias e 15 derrotas na temporada.

Chance de título

O tênis brasileiro ainda pode ser campeão na França. Neste sábado (24), às 6h30 (horário de Brasília), a parceria de Luísa Stefani, 37ª do mundo, com a húngara Timea Babos (35ª), decide o torneio de duplas femininas contra a chinesa Hanyy Guo (43ª) e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez (20ª).

Esta é a 19ª final da carreira da paulista, que foi medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, no Japão. Ela busca o 11º título. A décima conquista foi justamente ao lado de Babos, no WTA de Linz, na Áustria, em fevereiro deste ano.