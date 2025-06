ONDE ASSISTIR Noruega x Itália ao vivo ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO 2026 HOJE (06/06), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Noruega x Itália acontece hoje, HOJE (06) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Noruega x Itália: onde assistir, horário, prováveis escalações e tudo sobre o jogo das Eliminatórias da Euro 2025

Nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, a bola rola para um grande confronto europeu: Noruega x Itália, válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa 2025. A partida será disputada no Ullevaal Stadion, em Oslo, às 15h45 (horário de Brasília), e é um dos jogos mais aguardados da rodada.

Se você chegou até aqui procurando Noruega x Itália onde assistir ao vivo, horário do jogo, escalações, transmissão, previsão de resultado ou informações da partida, confira o guia completo com tudo o que você precisa saber para não perder nada!

Onde assistir Noruega x Itália ao vivo?

A partida entre Noruega e Itália será transmitida ao vivo no canal ESPN e também estará disponível no serviço de streaming Star+, para assinantes da plataforma. É possível assistir ao jogo pelo app ou site, tanto em dispositivos móveis quanto em smart TVs.

Além disso, o confronto terá cobertura em tempo real por sites como Globo Esporte, Goal, OneFootball e Sofascore, que atualizam estatísticas, lances e placar ao minuto.

Horário e local do jogo

Data: sexta-feira, 6 de junho de 2025

sexta-feira, 6 de junho de 2025 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

Prováveis escalações

🇳🇴 Noruega (técnico: Ståle Solbakken)

Espera-se uma Noruega com força máxima, liderada por suas estrelas do futebol europeu.

Provável time:

Nyland; Ryerson, Ajer, Strandberg, Meling; Ødegaard, Berge, Thorstvedt; Hauge, Haaland, Sorloth.

Desfalques:

A Noruega deve ter todo o elenco principal disponível, salvo alguma surpresa de última hora.

🇮🇹 Itália (técnico: Luciano Spalletti)

A Azzurra chega pressionada após ficar fora das últimas Copas e busca reabilitação nas Eliminatórias com uma nova geração de talentos.

Provável time:

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Scamacca.

Desfalques:

Spinazzola e Chiesa são dúvidas por problemas físicos e podem ser poupados.

Campanha e expectativas

A Itália estreia neste grupo das Eliminatórias, tentando apagar o histórico recente de decepções em classificações. A Noruega, por sua vez, vem em crescimento, com Haaland e Ødegaard comandando uma geração promissora.

O duelo promete ser equilibrado, com a Noruega apostando no fator casa e força ofensiva, enquanto a Itália busca se impor com posse de bola e experiência internacional.

Palpite e prognóstico

Mesmo jogando fora de casa, a Itália entra como leve favorita, mas a Noruega tem boas chances de surpreender. Palpite: empate em 1×1.

Fique ligado e aproveite esse grande clássico europeu!