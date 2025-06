UBSs promovem ações de incentivo a doações de sangue e plaqueta – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretária da Saúde (SES), promoverá, ao longo do mês de junho, uma série de ações voltadas a incentivar as doações de sangue e plaqueta. Serão realizadas diversas atividades nas UBSs, bem como palestras, orientações, além de exposições com cartazes informativos.

A iniciativa visa cumprir a Lei Municipal Nº 12.537, de 8 de abril de 2022, de autoria do vereador Fábio Simoa, que fomenta a importância do tema na Semana Municipal de Incentivo à Doação de Plaqueta. Neste mês, no dia 14, também é comemorado o “Dia Mundial do Doador de Sangue” e é celebrado o Junho Vermelho, que simboliza a campanha de doação de sangue.

As plaquetas, ou trombócitos, são células do sangue produzidas pela medula óssea, as quais são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o procedimento de doação de plaquetas envolve a retirada do sangue da veia de um dos braços, como em uma doação convencional, só que um pouco mais demorada. Esse processo é feito de forma segura, com material descartável. A doação deve ser agendada com antecedência e dura em torno de uma hora e meia.

Saiba onde doar sangue e plaqueta

As doações podem ser feitas no Hemonúcleo de Sorocaba (Colsan), que fica localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 564, no Jardim Vergueiro. Para mais informações, basta ligar no telefone: (15) 3224-2930.

Confira a programação completa nas UBSs:

UBS Angélica

Ações: Distribuição de informativos e vídeo em sala de espera

Datas: 2ª Semana de junho

Horário: Ao longo do dia

UBS Aparecidinha

Ações: Orientações

Datas: 16/6

Horário: 7h e 13h

UBS Barcelona

Ações: Palestra

Datas: Mês todo

Horário: Ao longo do dia

UBS Brigadeiro Tobias

Ações: Palestra e distribuição de informativos

Datas: 16/6

Horário: 14h

UBS Carandá

Ações: Exposição e entrega de informativos

Datas: Mês todo

Horário: Ao longo do dia

UBS Cajuru

Ações: Palestra e distribuição de informativos

Datas: 12/6

Horário: 10h

UBS Cerrado

Ações: Orientações

Datas: Todas as quintas de junho

Horário: 8h

UBS Éden

Ações: Exposição e entrega de informativos

Datas: 2 a 6 de junho

Horário: Ao longo do dia

UBS Escola

Ações: Orientações e entrega de informativos

Datas: 29/6

Horário: 9h

UBS Hortência

Ações: Orientações e exposição

Datas: Mês todo

Horário: Ao longo do dia

UBS Lopes de Oliveira

Ações: Exposição

Datas: Mês todo

Horário: Ao longo do dia

UBS Nova Sorocaba

Ações: Entrega de informativos

Datas: Mês todo

Horário: Ao longo do dia

UBS Rodrigo

Ações: Palestras

Datas: 9, 10 e 11/6

Horários:

9/6: 9 h e 10 h

10/6: 8h

11/6: 10h

UBS Paineiras

Ações: Orientações e exposição

Datas: Diariamente

Horário: Ao longo do dia

UBS Sabiá

Ações: Palestra

Datas: 11/6

Horário: 9h

UBS Simus

Ações: Distribuição de informativos

Datas: 24/6

Horário: Período da tarde

UBS Vitória Régia

Ações: Orientações

Datas: 25/6

Horário: 8h