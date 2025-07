Sine-RR: veja as oportunidades de emprego para esta sexta-feira

Sine-RR é uma ferramenta do Governo Federal – Foto Reinaldo Canato/Veja



O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 128 vagas de emprego para Roraima nesta sexta-feira, 11. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Analista de recursos humanos

Ajudante geral

Assistente admnistravo

Assistente comercial de seguros

Assistente de vendas

Auxiliar de barman

Auxiliar de limpeza

Cabeleleiro penteador

Carpinteiro

Chefe de serviço de limpeza

Corretor de seguros (consultor de proteção veicular)

Eletricista (motorista eletricista)

Eletrotécnico

Embalador à mão

Empregada doméstica diarista

Encarregado de obras

Gerente admnistrativo

Líder de manutenção mecânica

Manicure/pedicure

Mecânico de automóvel

Motorista entregador

Operador de caixa

Padeiro

Passador de roupas em geral

Pedreiro

Peixeiro

Pizzaiolo

Preparador de rações

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em edificações

Oportunidades para PCD

Empacotador à mão

Repositor de mercadorias

Fonte: Da Redação