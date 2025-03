Com apoio do Governo do Estado, TecnoAgro 2025 reúne novidades do setor e conhecimento – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Consolidada como um importante ponto de conexão entre produtores rurais, consultores, pesquisadores e investidores, a TecnoAgro 2025 apresenta a partir desta terça-feira (17), na sede da Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul, as inovações tecnológicas do setor, além de proporcionar um ambiente favorável para debate e negócios.

A edição deste ano da TecnoAgro terá uma participação expressiva de estudantes, do ensino fundamental ao superior, promovendo integração de crianças e jovens com a principal atividade econômica da região, o agronegócio sustentável.

O Governo do Estado, por meio da Fundect e da Fundems, aporta recursos na ordem de R$ 9 milhões para pesquisa e desenvolvimento na Fundação Chapadão, realizadora da TecnoAgro.

Na solenidade de abertura, o governador Eduardo Riedel elogiou o trabalho da Fundação Chapadão e seus pesquisadores e lembrou do índices de desenvolvimenro econômico e social do Estado.

“O Mato Grosso do Sul possui a quarta maior renda média salarial do Brasil. Isso faz uma diferença gigante. O nível de investimento no setor privado de Mato Grosso do Sul está operando uma carteira, com mais de R$ 70 bilhões. O Governo investe 15,3% da sua receita liquida do Estado em diferentes políticas públicas. Não é custeio, é investimento a segunda maior taxa do Brasil.

Tudo isso se reflete no oportunidade das pessoas, com uma em emprego, uma capacidade da gente construir uma sociedade mais justa, não adianta a gente crescer deixando bolsões de miséria para trás”, frisou.

O prefeito de Chapadão do Sul, Walter Schlatter, destacou a alta produtividade do campo, que em breve deve alcançar 90 sacas de soja por hectare. Em seu discurso, o presidente da Fundação Chapadão, Ilton Henrichsen, reconheceu o esforço do Estado junto as reinvindicações dos produtores.

“Os grandes aumentos de produção são resultados da competência e empreendedorismo do setor, com inovação, novas tecnologias, parcerias públicas e privadas e muita pesquisa. A 27ª edição da TecnoAgro, que acontece até o próximo dia 20, conta com a participação de 110 empresas e uma estimativa de público de cerca de 15 mil pessoas durante os três dias de evento.

A abertura do evento contou com a presença do secretário Jaime Verruck (Semadesc), do presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, do secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, da Semadesc, Rogério Thomitão Beretta, o secretário-executivo da Secretaria-Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Semadesc, Ricardo Sena,além de prefeitos da região, os deputados estaduais Junior Mochi e Pedro Pedrossian Neto,representantes de entidades e presidentes de sindicatos rurais.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom