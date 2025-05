SONORA – SC participa de evento nacional sobre estatísticas de Segurança Pública

Posted on

No dia 18 de novembro, o Hospital Nereu Ramos (HNR) promove o I Encontro sobre Consciência Negra. Direcionado aos profissionais de saúde, o evento contará com palestras de especialistas sobre os impactos do racismo institucional e a necessidade de políticas de saúde voltadas à população negra. O encontro, que ocorre no auditório do HNR das […]