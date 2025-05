Motociclistas recebem orientações em Pit Stop educativo

Paula Pessoa





Com o intuito de conscientizar os motociclistas sobre a segurança viária, a Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta segunda-feira (19), um Pit Stop educativo, promovido pela equipe do Programa Educamob em parceria com a Yamaha e a CCR RioSP.

A ação faz parte do cronograma Maio Amarelo, que segue acontecendo durante todos os dias úteis do mês.

Mais de 190 motociclistas foram abordados pelos agentes de mobilidade que estavam no local, com orientações sobre o uso correto de equipamentos, roupas refletivas e itens essenciais para manter a segurança no trânsito.

Por meio da oficina prática realizada pela Yamaha, um caminhão da Secretaria de Mobilidade Urbana foi estacionado no canteiro do Anel Viário e os motociclistas participaram de uma simulação para experimentar a visão do motorista e identificar pontos cegos dos veículos.

O motociclista José Ricardo Ferreira da Silva, de 41 anos, relatou que a ação contribuiu para aumentar sua atenção no trânsito e acredita que todos deveriam participar de ações educativas para receber orientações.

Motociclistas, motoristas e profissionais aprovam iniciativa da Prefeitura com parceiros |Foto: PMSJC

“A moto é muito rápida e boa para quem precisa trabalhar e receber serviços através dela, precisamos nos conscientizar, focar na nossa segurança, na nossa vida. Acredito que com conscientização vamos ter menos trânsito e menos acidentes”, disse José Ricardo.

No final, os condutores receberam brindes, como antenas corta-linha – que são fundamentais para prevenir acidentes envolvendo linhas de pipa com cerol, e que foram instaladas pela equipe do CCR RioSP durante a ação.

Maio Amarelo

A Prefeitura tem um hotsite para divulgar as ações de educação no trânsito com foco na segurança viária. O cronograma de ações pode ser consultado aqui no site.

A divulgação é feita em conjunto com a campanha Maio Amarelo 2025 “Desacelere. Seu bem maior é a vida” – que é um marco visando conscientizar a população para a redução dos acidentes de trânsito.

Em todos os dias úteis do mês de maio, o Educamob, promoverá diversas ações com foco na segurança viária. A equipe vai alertar pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em todas as regiões da cidade.



