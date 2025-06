Agricultores familiares contribuem para nova fase do Contrata+Brasil durante oficina realizada em Belém (PA) — Contrata mais Brasil

Em mais uma iniciativa para aproximar o serviço público da realidade dos usuários, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) promoveu, nesta segunda-feira (16/6), em Belém (PA), uma oficina de escuta ativa com representantes de cooperativas de agricultura familiar. A atividade marca mais um passo no desenvolvimento da nova fase do Contrata+Brasil, plataforma do Governo Federal que conecta fornecedores a oportunidades de contratação pública. O foco é o fornecimento de alimentos pelo sistema, com atenção à experiência de quem está na ponta do serviço: produtores e produtoras rurais.

A atividade aconteceu na Casa Libra e reuniu quilombolas e organizações relacionadas à agricultura familiar, entre elas a Cooperativa Mista dos Agricultores e Agroindústria do Pará (COMAAIP), Cooperativa Agrícola Mista de Produtores do Oeste do Pará (CCAMPO), Associação Comunidade Amazônica e o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB). A oficina foi organizada pelo MGI, em parceria com o Instituto Jataí, organização que apoia governos a inovar no uso de recursos públicos para promover uma sociedade justa e sustentável. A iniciativa também contou com a presença de representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Leia mais.

1. Quero aderir ao Contrata+Brasil, como faço?

2. Como publico uma oportunidade para o meu órgão?