Ribas do Rio Pardo ganha pavimentação de bairros e ordem de serviço para obra de acesso ao Polo Industrial

Ribas do Rio Pardo vive uma transformação social e “boom” econômico com a chegada da fábrica da Suzano. Para seguir este crescimento o Governo do Estado está fazendo grandes investimentos na cidade. No novo pacote de obras está a pavimentação e drenagem dos bairros Boa Vista, Nossa Senhora Aparecida e Jardim das Palmeiras.

Nesta quarta-feira (18) foi realizada uma reunião do governador com as principais lideranças de Ribas, por meio do programa MS Ativo. Durante o encontro foi assinada a ordem de serviço para obra de acesso ao Polo Industrial de Ribas, que era um projeto já acordado e que agora vai começar os trabalhos.

“Estamos nesta importante reunião de trabalho dentro deste programa (MS Ativo) que aproxima os municípios do Estado. Ribas passa por uma grande transformação e nosso objetivo é superar os desafios causados por esta dor do crescimento. Este é o momento de discutir as prioridades para cidade”, afirmou o governador.

Riedel destacou a união da cidade para levar benefícios diretos à população. “O grupo está unido, com rumo bem traçado e vai continuar nesta direção positiva. Uma administração municipal que está alinhada com os vereadores, com prioridades bem definidas”.

O prefeito Roberson Luiz Moureira apresentou os projetos para levar asfalto e drenagem a diversas ruas dos bairros Boa Vista, Nossa Senhora Aparecida e Jardim das Palmeiras. Eles foram aprovados pelo governador.

“O Estado foi muito eficiente em diversas áreas da cidade, temos que reconhecer esta parceria. A partir de agora teremos novas obras pela frente para transformarmos Ribas em uma cidade que seja ótimo local para se viver. Já temos pleno emprego e um comércio pujante”, completou o prefeito.

Durante a reunião o governador ainda se comprometeu a continuar a construção de novas moradias – com programas estaduais e parcerias – além da implantação de novas salas de aula para atender a demanda, devido ao crescimento da cidade.

Também participaram da reunião os deputados federais Geraldo Resende, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira, os (deputados) estaduais Paulo Corrêa, Pedro Caravina, Renato Câmara, Pedro Kemp, Márcio Fernandes, Rinaldo Modesto, Pedro Pedrossian Neto e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende