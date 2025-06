Oficina “Fábrica de Carimbos” é atração gratuita nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) publicou o Panorama dos Resíduos Sólidos no estado de Minas Gerais com base nos dados do Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos (Sistema MTR-MG) de Minas Gerais, ano base 2022. O panorama apresenta dados autodeclarados inseridos pelos usuários no MTR, relacionados aos […]