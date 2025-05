Escolas da rede estadual alinham estratégias para programa do Banco Central e Olimpíada do Tesouro Direto

Com o objetivo de fortalecer a educação financeira nas escolas públicas de Roraima, a Seed (Secretaria de Educação e Desporto), por meio do Departamento de Depe (Desenvolvimento de Políticas Educacionais), realizou na terça-feira, 13, uma reunião técnica com representantes de mais de 20 escolas da rede estadual. O encontro abordou a implementação dos programas Aprender Valor, do Banco Central do Brasil, e a Olitef (Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira), promovida pela UpMat Educacional.

A atividade ocorreu no auditório do prédio pedagógico da Seed e contou com a participação de escolas urbanas, indígenas e militarizadas, demonstrando a abrangência das ações. Também foram realizados momentos de tira-dúvidas e uma oficina prática sobre o uso da plataforma Aprender Valor.

“Conhecimento em educação financeira é qualidade de vida”

Durante a abertura, o coordenador estadual do Aprender Valor, Renato de Almeida, ressaltou a importância do programa no desenvolvimento da consciência financeira dos estudantes.

“O Programa Aprender Valor é ligado ao Banco Central e tem como objetivo principal a educação financeira e a educação para o consumo. A partir da aplicação dos projetos com os alunos do ensino fundamental, buscamos despertar, a longo prazo, a consciência sobre o que consumir e como gastar, para que isso não acarrete em uma má qualidade de vida. Quando se tem conhecimento em educação financeira, se tem também mais qualidade de vida”, afirmou.

Ele explicou que o programa atende estudantes do 1º ao 9º ano e é composto por 68 projetos interdisciplinares, envolvendo conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História. Também detalhou os critérios de engajamento das escolas para acesso às premiações, que podem variar de R$ 4 mil a R$ 25 mil, além da Olitef, que concede prêmios de até R$ 100 mil — podendo chegar a R$ 300 mil em nível nacional.

“Ano passado, tivemos duas escolas sorteadas em Roraima: a Olavo Brasil e a Monteiro Lobato. Elas implantaram laboratórios de informática com os R\$ 100 mil recebidos. Isso só foi possível porque cumpriram os critérios de engajamento, como o envolvimento dos professores e a participação dos alunos”, completou.

Educação financeira como política pública nacional

A reunião também teve participação virtual da coordenadora nacional substituta do Aprender Valor, Adriana Medeiros. Ela destacou a importância da pauta no contexto da Semana Nacional de Educação Financeira, que este ano chega à 10ª edição com o tema: “Educação Financeira para crianças e jovens: preparando a sociedade para escolhas conscientes.”

“Esse tema tem tudo a ver com o que estamos discutindo hoje, pois nossa intenção é justamente levar a educação financeira para crianças, jovens e também para vocês, professores e gestores que trabalham diretamente com eles”, destacou Adriana.

A Semana ENEF é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira e busca mobilizar instituições públicas e privadas em prol do uso consciente e responsável do dinheiro.

Compromisso com a formação cidadã

O evento reforça o compromisso do Governo de Roraima com uma educação pública de qualidade, inovadora e conectada com as necessidades do cotidiano. Ao promover a educação financeira desde os anos iniciais, a rede estadual contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios da vida adulta.

