Governo de Roraima promove I Fórum de Assistência Técnica Rural e celebra primeiro contrato do Pronaf Indígena

O Governo de Roraima promoveu nesta quinta-feira, 26, no Forródromo do Parque Anauá, o I Fórum de Assistência Técnica e Extensão Rural. O evento reuniu técnicos, extensionistas, instituições públicas e privadas, agricultores familiares e lideranças do setor rural para dialogar sobre inovação, políticas públicas e fortalecimento da agricultura familiar no Estado.

Durante a solenidade de abertura, foram apresentados programas executados pelo Governo por meio do Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), com destaque para ações voltadas à segurança alimentar, aumento da produtividade e acesso ao crédito rural. Um dos marcos do evento foi a entrega do primeiro contrato do Pronaf A Indígena (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) de Roraima, no valor de R$ 52 mil, com condições facilitadas de pagamento por meio do Banco da Amazônia.

O governador Antonio Denarium destacou o papel estratégico da agricultura familiar no desenvolvimento do Estado.

“Estamos colhendo os frutos de um trabalho sério e contínuo. Hoje contamos com 260 servidores do Iater atuando em 53 escritórios espalhados por todo o estado. Somente em 2025, já são 4 mil hectares plantados com milho, feijão, mandioca e macaxeira. Também estamos investindo em cadeias produtivas como leite, piscicultura, cacau, café e fruticultura. O Pronaf Indígena é mais um passo histórico nesse processo de inclusão produtiva, com taxas acessíveis e prazos que valorizam o pequeno produtor”, ressaltou.

A agricultora indígena Eroteia Silva, da comunidade Nova Esperança, em Pacaraima, foi a primeira beneficiada pelo Pronaf A Indígena. Emocionada durante a assinatura do contrato, ela falou sobre a importância do apoio do Governo do Estado à produção rural.

“É uma alegria imensa. Produzimos banana, mandioca, farinha, chuchu, abóbora, café, cupuaçu, graviola e muito mais. Esse crédito é o começo da nossa independência e vai permitir que a gente amplie a produção e gere renda para a comunidade com dignidade”, declarou.

O presidente do Iater, Marcelo Pereira, explicou que o fórum é um espaço estratégico para escutar o produtor rural e alinhar as políticas públicas às reais necessidades do campo.

“Nós estamos construindo uma política de assistência técnica com base na escuta ativa das comunidades. Hoje debatemos os rumos da ATER em Roraima e, nesta sexta-feira, dia 27, durante o Corafi [Conferência das Organizações Rurais Familiar e Indígena], vamos aprofundar esse diálogo com cooperativas, associações e sindicatos”, afirmou.

Representando a Asbraer (Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural), o presidente Luciano Brandão elogiou o protagonismo de Roraima no cenário nacional.

“A extensão rural está mudando vidas. Estivemos em comunidades Macuxi e testemunhamos um trabalho técnico eficiente, com impacto real na vida das pessoas. O Pronaf Indígena é símbolo desse avanço. Parabéns ao Iater, ao governador e a todos os envolvidos”, pontuou.

PROGRAMAÇÃO

A programação iniciou às 7h30 com o credenciamento e seguiu ao longo do dia com mesas temáticas, apresentação de experiências exitosas, debate sobre a ATER Digital no Brasil e grupos de trabalho.

As propostas serão sistematizadas e apresentadas em plenária final, com encaminhamentos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar em Roraima.

