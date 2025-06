Governo do Estado lança o edital do  maior programa de castração de cães e gatos do país

A Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina (Semae) lançou o edital do Pet Levado a Sério, o maior programa de castração de cães e gatos já realizado no estado — e também no Brasil. Confira por meio do link: https://www.semae.sc.gov.br/petlevadoaserio/

No dia 30 de abril, durante a abertura do 1º Fórum Catarinense de Combate à Crueldade Animal, o governador Jorginho Mello assinou o decreto que regulamenta o programa, consolidando o compromisso do governo com o bem-estar animal e a saúde pública.

“Vamos investir mais de R$ 18 milhões pelo programa em parceria com os municípios de Santa Catarina. Castração é cuidado, é proteção e também é política pública de segurança e saúde. O Pet Levado a Sério marca uma nova fase da causa animal em Santa Catarina”, destacou o governador Jorginho Mello.

A iniciativa contempla municípios com até 100 mil habitantes, que terão 60 dias para realizar a inscrição no site oficial da Semae. Após a inscrição, será firmado um convênio simplificado com o Governo do Estado para viabilizar a execução local do programa.

Os números que impressionam:

90 mil castrações previstas;

281 municípios beneficiados;

R$18 milhões em investimentos.

Mais do que um repasse financeiro, o Pet Levado a Sério oferece capacitação técnica para os gestores municipais, com foco em planejamento estratégico para o controle populacional eficaz de cães e gatos por meio da castração. O objetivo é garantir que os recursos sejam utilizados com responsabilidade, gerando resultados concretos: menos abandono, menos maus-tratos e mais saúde para os animais e a população.

O secretário de Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein, destacou a importância da iniciativa: “A castração é uma ferramenta essencial para reduzir a superpopulação de animais, diminuir o abandono e prevenir doenças, como tumores e cânceres nos animais. Além dos benefícios à saúde dos pets, o programa também traz ganhos para a saúde pública, ao reduzir riscos de zoonoses e outras consequências da presença descontrolada de animais em vias públicas”.

