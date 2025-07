Prefeitura e Rede Voa oficializam internacionalização do Aeroporto de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba e a Rede Voa SP oficializaram, na tarde desta quarta-feira (23), a internacionalização do Aeroporto Estadual “Bertram Luiz Leupolz” para fins de manutenção de aeronaves. A novidade foi divulgada pelo CEO da Rede Voa, Marcel Moure, e pelo prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, no Aeroporto, localizado no Jardim Ana Maria, Zona Norte da cidade.

A aprovação da Receita Federal foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (15). Após essa etapa, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também aprovou a internacionalização. O Ato Declaratório está previsto para ser publicado nesta quarta-feira (23).

“Hoje é um dia muito importante para a história de Sorocaba. Conquistamos a internacionalização do aeroporto depois de muito esforço do Poder Público Municipal e da Rede Voa. Agora, Sorocaba é considerada o segundo maior polo de manutenção de aeronaves do mundo, perdendo só para Nova York”, disse Rodrigo Manga.

No aeroporto poderão ser efetuados serviços aéreos privados de entrada e saída de aeronaves do exterior, para serem submetidas à prestação de serviços de manutenção e reparo, além de operações de importação e exportação definitiva de aeronaves.

A medida também permite que o Centro de Serviços da Embraer em Sorocaba amplie sua capacidade, recebendo jatos executivos de clientes internacionais, como da norte-americana NetJets, para manutenção em solo brasileiro.

“O processo de internacionalização do Aeroporto de Sorocaba é antigo, mas hoje, já é uma realidade para todos. Seguimos todos os passos para aprovação, desde a Anvisa até a Anac. Hoje, o Aeroporto de Sorocaba é pode receber aeronaves do mundo inteiro para manutenção, aumentando empregos e geração de renda na cidade”, relatou o CEO Marcel Moure.

Nos próximos dias, a partir do primeiro pouso internacional no Aeroporto Estadual “Bertram Luiz Leupolz”, será realizada a cerimônia de “batismo” de aeronave, a marcar a internacionalização. Ela está prevista para ocorre em até 72 horas após o agendamento de pouso feito pelo piloto desse primeiro avião.