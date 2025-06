Exportações de Santa Catarina crescem 6,5% até maio

Faturamento chegou a US$ 4,88 bilhões no período. Vendas de papel e cartão, máquinas elétricas e carne suína foram destaque – Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Arquivo/Secom

As exportações de Santa Catarina seguem em crescimento neste ano de 2025. A alta foi de 6,5% entre janeiro e maio na comparação com o mesmo período do ano passado, conforme dados do governo federal. O percentual representa o salto de US$ 4,59 bilhões faturados em 2024 para US$ 4,88 bilhões em 2025 – um acréscimo de US$ 295 milhões. Os dados indicam maior demanda internacional por itens da indústria catarinense, bem como estímulo à produção no estado.

O crescimento de 6,5% entre janeiro e maio é puxado por diversos setores. Em destaque, as exportações de papel e cartão (+23%), máquinas elétricas (+21%), carne suína (+17%), material de construção (+14%), madeira (+12%), carne de aves (+9,2%) e móveis (+6,3%). Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 5, não trazem impactos significativos na exportação de carne de aves. Sem nenhum caso de gripe aviária no estado, o foco do Governo de Santa Catarina é reforçar as práticas de sanidade animal.

“A produção de Santa Catarina tem muita qualidade, fruto da inovação, do empenho e da seriedade do nosso trabalhador e empresário. É por isso que o estado é reconhecido aqui e lá fora como exemplo a ser seguido. O crescimento das exportações segue nesse sentido, mostrando a força e a qualidade da produção catarinense para o mundo”, afirma o governador Jorginho Mello.

Carnes lideram a pauta exportadora catarinense

O principal item de exportação de Santa Catarina nos primeiros cinco meses de 2025 foi a carne de aves, com faturamento de US$ 818 milhões, ou 16% do total exportado. Em segundo lugar está a carne suína, com US$ 683 milhões ou 14%. Em seguida aparecem os geradores elétricos, com US$ 250 milhões; madeira, com US$ 209 milhões; e soja, com US$ 189 milhões.

Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, o bom ambiente de negócios é fundamental para o aumento das exportações. “Santa Catarina conta com segurança pública, segurança jurídica e portos eficientes. Somos o segundo estado mais competitivo do Brasil. Além disso, o Governo do Estado tem feito o dever de casa ao ampliar incentivos fiscais, apoiar a inovação e estimular o empreendedorismo. O resultado é o aumento da atividade econômica e das exportações”, afirma.

Entre janeiro e maio, o principal destino das exportações de Santa Catarina foram os Estados Unidos, com US$ 702 milhões em faturamento. Na sequência, aparecem China, com US$ 502 milhões, e Argentina, com US$ 369 milhões. O top 5 ainda tem Japão, com US$ 263 milhões, e Chile, com US$ 250 milhões. Ao todo, Santa Catarina exportou para mais de 190 destinos ao longo de 2025.