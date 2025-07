Homem invade residência e furta bicicleta de criança no bairro Asa Branca; veja vídeo

Foto: Arquivo pessoal



Um homem, ainda não identificado, invadiu uma residência e furtou a bicicleta de uma criança. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 23, no bairro Asa Branca, em Boa Vista.

Segundo o relato da moradora, Vânia Xavier, o crime ocorreu por volta das 15h30. No momento da ação, ela estava na sala da casa com os dois filhos.

“Meu esposo saiu para trabalhar de moto e me avisou para eu fechar o portão. Como ele estava um pouco aberto, fechei com o controle remoto e ficamos na sala enquanto eu fazia o bebê dormir. Acabei cochilando também, e meu outro filho ficou assistindo televisão. As portas estavam fechadas. Por volta das 15h30, acordei, abri a porta e percebi que o portão estava aberto. Quando fui verificar, vi que a trava do portão havia sido violada”, relatou.

Imagens de câmeras de segurança de uma imobiliária registraram o momento em que o suspeito para em frente ao portão, observa o movimento e, em seguida, entra no quintal. Na sequência, ele então pega a bicicleta da criança e sai do local. As imagens também mostram o criminoso montado na bicicleta.

Veja vídeo:

Segundo a moradora, há suspeita de que o homem conheça a rotina da casa.

“Ele provavelmente já conhece tudo, porque ficou um tempo parado antes de abrir o portão e entrar. Ainda estou pagando a bicicleta”, disse.

Após o furto, Vânia ainda tentou obter informações sobre o paradeiro da bicicleta com a vizinhança, no intuito de localiza-la, no entanto, sem sucesso.

“Sai na rua, perguntei se alguém tinha visto esse homem e me disseram que o viram arrastando a bicicleta pela rua. Ainda estou pagando a bicicleta, é muito triste isso”, finalizou.

Fonte: Da Redação