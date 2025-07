Clima de alegria e acolhimento marca abertura do São João no Parque Anauá

A primeira noite do São João no Parque Anauá, realizada nesta terça-feira, 22, foi marcada por um forte sentimento de acolhimento e alegria entre o público. Mais do que números, o que chamou atenção foi o carinho demonstrado por quem chegou cedo para aproveitar o maior arraial junino da Região Norte, promovido pelo Governo de Roraima com recursos do Ministério do Turismo.

Comodidade, organização, segurança, fácil acesso e um ambiente festivo foram os pontos mais elogiados por quem conferiu de perto a estrutura do evento, que segue até domingo, 27, no Parque Anauá.

O estudante de agronomia Stênio Garcia da Silva, de 23 anos, não perdeu a chance de aproveitar a primeira noite. Ele foi ao evento pedalando do bairro Cauamé até o Parque Anauá. Para ele, o arraial já é tradição.

“É um evento que todo ano faço questão de participar. Gostei da estrutura, da entrada, está tudo muito bonito. Vim de bicicleta e achei o acesso bem tranquilo, com orientação das forças de segurança. Gosto muito das bandas, mas hoje vim mais para passear, ver como está, e estou gostando muito”, disse.

Já a enfermeira Rosanilda Gomes fez questão de ir na estreia porque, nos outros dias, estará de plantão. “O arraial tem um clima acolhedor, alegre, feliz. E hoje superou todas as expectativas. Muito bem organizado. Aqui as famílias se aproximam, curtem juntas, ficam mais felizes. Me sinto muito segura aqui, tem bastante policiamento também”, destacou.

Governo garante estrutura, cultura e oportunidade para gerar renda

Realizado pelo Governo de Roraima, o São João no Parque Anauá vai muito além do entretenimento: é um investimento na cultura, no empreendedorismo e na economia do Estado, como explica o governador Antonio Denarium.

“Nossa população merece essa grande festa. É um evento para se comemorar, já que Roraima segue dando passos largos no desenvolvimento. E a cultura faz parte dos nossos investimentos. O Governo não mediu esforços para oferecer o maior arraial dos últimos 25 anos. Aproveito para reforçar o convite a todos. A presença do público movimenta a economia e gera renda para os empreendedores locais”, disse o governador.

Estrutura pensada para o público

A estrutura do São João foi planejada para oferecer conforto e segurança. São 60 barracas padronizadas de comidas e bebidas, 25 pontos exclusivos para bebidas, 20 espaços para artesanato e bijuterias, 22 áreas para trailers e food trucks, além de 25 ambulantes rotativos com crachás de identificação.

A área de lazer conta com 15 brinquedos infláveis, 10 pontos de brincadeiras tradicionais como bingo e tiro ao alvo, além de três grandes parques de diversão. Tudo isso faz do São João no Parque Anauá um dos maiores eventos temáticos do Norte do país.

A segurança é outro ponto forte do evento. As ações são coordenadas entre as forças estaduais, como as secretarias de Segurança Pública, de Justiça e Cidadania, Polícia Militar, Polícia Civil e Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), com reforço da Polícia Federal, Guarda Civil Municipal e Secretaria Municipal de Trânsito.

Quadrilhas, cultura e prêmios

Nesta edição, o concurso de quadrilhas juninas vai distribuir R$ 159 mil em premiações, um aumento de 59% em relação ao ano anterior. Só na abertura oficial, realizada no início de julho, R$ 42 mil foram entregues às Majestades Juninas. Ao todo, 28 quadrilhas dos grupos Especial, Acesso e Emergente participam do evento, com apresentações na arena junina montada com dois palcos e estrutura dedicada à cultura local.

Na primeira noite, quem comandou o palco principal foi a dupla Israel & Rodolffo. Nos dias seguintes, grandes nomes da música nacional se apresentam: Zé Vaqueiro e Manin Vaqueiro (23), George Henrique & Rodrigo e Thullio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), Jonas Esticado, Jefferson Moraes e Guilherme & Benutto (27).

O arraial também valoriza os artistas locais, com apresentações de forró, sertanejo, gospel, música eletrônica e muito mais, divididas entre os três palcos montados no Parque Anauá. Quem quiser acompanhar a festa de casa, pode acessar a transmissão pelos canais do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

