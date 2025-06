Roraima avança na saúde do coração

Em Roraima, a saúde do coração está avançando com cirurgias e procedimentos inéditos ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde). Em 2024, o Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento realizou de janeiro a dezembro 137 cirurgias entre eletivas e emergenciais. Já em 2025, de janeiro a maio, foram 56 cirurgias cardíacas entre eletivas e emergenciais.

“O serviço de cardiologia a cada ano se consolida mais forte dentro do HGR. Logo que a gestão assumiu, foi iniciada a reorganização e reestruturação do serviço de cardiologia. Para isso criamos a UTI cardiológica e iniciou o serviço de cirurgias cardiológicas. Então foi um grande passo para o Estado, um grande ganho para os pacientes em ter um serviço de alta complexidade em cardiologia estruturado no HGR”, destacou a diretora geral do HGR, Dra. Patrícia Renovato.

Aos 72 anos, Reinaldo França de Moraes passou por uma experiência que mudou sua vida e também fez história na medicina de Roraima. Foi a primeira cirurgia de revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea em Roraima, um procedimento moderno que permite restaurar o fluxo sanguíneo para o coração sem a necessidade de interromper seus batimentos.

“Hoje, a cirurgia de coração é uma coisa mais simples. Antigamente, era mais perigosa, todo mundo tinha medo. Mas hoje, com essa tecnologia toda, o HGR é bem aparelhado e com bons médicos. Então, você pode ficar tranquilo; quem for operar pode ir tranquilo e sem medo”, acrescentou o paciente.

Essa cirurgia representa um avanço significativo para a saúde pública do Estado. Com a ampliação dos serviços especializados, mais pacientes terão acesso a tratamentos avançados, sem precisar se deslocar para outros Estados, marcando o início de uma nova era para a medicina local.

“Formamos a primeira equipe de cirurgia cardíaca totalmente composta por profissionais que vivem em Roraima. Isso significa que os nossos pacientes agora não precisam mais sair de transferência para outro Estado ou depender de mutirão, sendo atendido e operado com mais segurança e agilidade aqui em Roraima”, ressaltou a cirurgiã cardiovascular do HGR, Dra. Paula Lago.

NO CDE

O Centro de Diagnóstico Especializado é uma extensão do HGR em serviços diagnósticos e hemodinâmicos de média e alta complexidades. De janeiro e maio de 2025, realizou cerca de 1.319 atendimentos ligados ao coração.

É o único estabelecimento assistencial de saúde em Roraima a realizar atendimentos por meio da radiologia cardiovascular, sendo referência no estado em procedimentos voltados ao diagnóstico e acompanhamento de doenças cardíacas.

Entre os serviços ofertados estão exames e consultas especializadas que integram a linha de cuidado em cardiologia, com destaque para métodos como o cateterismo cardíaco (cineangiografia), ecocardiogramas, eletrocardiograma, MAPA (monitoramento ambulatorial da pressão arterial) e cirurgia de implantação de marcapasso. Além do atendimento ambulatorial pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas, ultrassonografia com doppler, ecocardiograma transtorácico e transesofágico.

“O fluxo é da seguinte forma, o paciente atendido na UBS [Unidade Básica de Saúde], o médico vai solicitar avaliação do cardiologista, a UBS insere o paciente no Sisreg [Sistema de Regulação] e o paciente vai acompanhar o exame dele através do sistema. Hoje o CDE funciona das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira”, afirmou o diretor da unidade, Michell Yury da Silva.

INOVAÇÃO

Tecnologia a favor da saúde

Recentemente, Roraima deu um passo importante no avanço da cardiologia com a realização do primeiro implante de marcapasso fisiológico no Estado. O procedimento é indicado para pacientes com bloqueio atrioventricular, insuficiência cardíaca e outras disfunções do ritmo cardíaco.

Diferente dos modelos convencionais, o marcapasso fisiológico estimula o próprio sistema de condução elétrica do coração, permitindo uma contração mais natural e sincronizada dos ventrículos, responsáveis por bombear o sangue para todo o corpo.

“Neste ano de 2025, nós informamos que o serviço continua, e a cada dia tem melhorado, com atendimento personalizado, especializado, além da gama de serviços que a cardiologia oferece”, acrescentou Patrícia.

