Equipes do “HumanizAção” acolhem 32 pessoas em situação de rua em diferentes pontos da cidade nesta sexta-feira (6) – Agência de Notícias

Posted on

A iniciativa é parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Foto: Divulgação/Cieds Projetos de estudantes cariocas serão apresentados nesta quarta-feira (11/12), das 13h às 20h, no Porto Maravalley, na Zona Portuária do Rio, onde estão concentrados investidores, empresas e startups. A mostra é resultado do projeto Jovens Cientistas Cariocas, iniciativa […]