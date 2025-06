Secretário da Saúde participa da inauguração do Instituto Cardio Neuro Vascular em Indaial

Fotos: Divulgação /SES

Cumprindo agenda em Indaial, na noite de sexta-feira, 6, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou da inauguração do Instituto Cardio Neuro Vascular (ICNV), anexo ao Hospital Beatriz Ramos, onde o gestor conheceu a estrutura. O novo centro é equipado para oferecer, mensalmente, mais de mil consultas e cerca de 200 procedimentos de hemodinâmica, voltado ao tratamento integrado nas áreas cardiológica, neurológica e vascular.

“Fiquei muito satisfeito com a estrutura do hospital e ele tem um grande potencial, tanto o instituto quanto ao Hospital Beatriz. Tenho certeza de que, juntos, faremos muito mais pela saúde da população e com a ampliação de serviços. Quem ganha com isso é Indaial e toda a região do Médio Vale do Itajaí”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O ICNV atenderá nas áreas ambulatorial e hospitalar de Cardiologia, Neurologia, Angiologia, Hemodinâmica, Cardiologia Intervencionista, Neurocirurgia, Neurorradiologia, Cirurgia Endovascular, Cirurgia Cardíaca e Pesquisa Clínica.

A estrutura de 1.100 metros quadrados, anexo ao Hospital Beatriz Ramos, conta com modernos equipamentos com recursos de inteligência artificial para diagnósticos e procedimentos intervencionistas. A equipe é multidisciplinar e especializada. O foco é o atendimento aos pacientes e seus familiares com agilidade e cuidado humanizado.

O Hospital Beatriz Ramos faz parte da rede pública de saúde de Santa Catarina e recebe cerca de R$ 6,6 milhões anuais da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para a realização de cirurgias eletivas de média complexidade, além de contar com incentivo fixo pelo Programa de Valorização Hospitalar, reforçando seu papel na oferta de serviços de alta qualidade à população.

