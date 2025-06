Boa Vista Junina 25 Anos: Eita Junino é a grande campeã do grupo especial no Concurso de Quadrilhas

Divulgação Semuc



A Eita Junino é a campeã do grupo especial no Concurso de Quadrilhas do Boa Vista Junina 2025 com o tema “A arte de quem vive da fé”. Em segundo lugar ficou a Quadrilha Agitação e em terceiro, a Zé Monteirão. O resultado foi divulgado na noite deste sábado, 7. A competição contou com a participação de 24 grupos – 12 do Grupo Especial e 12 do Grupo de Acesso.

A quadrilha campeã do grupo Especial, garantiu um pacote com passagens aéreas para representar Roraima no cenário nacional de quadrilhas. No domingo, 8, último dia do evento, se apresentam as campeãs do Grupo de Especial e do Grupo de Acesso.

Outras campeãs

Já as campeãs do grupo emergente foram: Em primeira lugar – Beija-Flor, em segundo – Guerreiro de Jorge e em terceiro lugar – São Vicente.

Do mesmo modo no grupo de acesso as campeãs são: FIlhos de Macunaima, segundo lugar – Coração de estudante e em terceiro – Evolução Junina.

O Prefeito Arthur Henrique (MDB) ao subir no tablado, anunciou que o local de apresentação das quadrilhas, será chamado de Chiquinho Santos, uma homenagem ao diretor executivo do Concurso de Quadrilhas.

‘Maior Arraial da Amazônia’

O Boa Vista Junina ocorre até este domingo, dia 8. Nesta edição, a festa conta com apresentação de artistas locais e apresentação da dupla sertaneja Maiara e Maraisa E claro, a distribuição da ‘maior paçoca do mundo’ que também é sucesso.

A maior e mais tradicional festa junina da Amazônia acontece em Roraima foi criado durante o segundo mandato de Teresa Surita na capital no ano de 2001. À época, várias edições do arraial aconteceram na Praça Capitão Clóvis. E desde então já havia o tradicional concurso de quadrilhas, muita comida típica e as famílias conseguiam uma boa renda extra.

Com o crescimento e a popularização do evento, o maior arraial da Amazônia passou a ocorrer na Praça do Centro Cívico. E assim tomou outras proporções. O concurso de quadrilhas, por exemplo, foi profissionalizado. Dessa forma, toda a estrutura precisou de ampliação e, consequentemente, os benefícios para a capital e o estado atingiram outros patamares.

