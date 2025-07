Governo de Roraima inicia obra de iluminação em trecho urbano da RR-205

O Governo de Roraima assinou nesta terça-feira, 1º, a ordem de serviço para início imediato das obras de iluminação pública no trecho urbano da RR-205, desde a rotatória do bairro Cidade Satélite até o Anel Viário. O governador Antonio Denarium e o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Edilson Damião, participaram da solenidade de assinatura com a presença de autoridades, que ocorreu na entrada do bairro.

A obra tem investimento de R$ 8.800.250,00, sendo R$ 6,9 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Chico Rodrigues e R$ 1,9 milhão de contrapartida do Governo do Estado. A execução será coordenada pela Seinf (Secretaria de Infraestrutura) com prazo estimado de 240 dias.

A nova iluminação é complementar à obra de duplicação da via, já realizada com investimento de R$ 23,9 milhões, e contará com 615 postes de aço galvanizado com 11 metros de altura e luminárias de LED com potência entre 200 e 250 watts. A cobertura de iluminação incluirá as calçadas, ciclovia e pistas de rolamento, com postes distribuídos em duas linhas laterais ao longo dos 7,5 km da rodovia.

O governador Antonio Denarium destacou que a iluminação da RR-205 faz parte de um conjunto de obras estruturantes para melhorar a infraestrutura do Estado. Ele lembrou que o trecho da rodovia já havia sido duplicado pelo Governo de Roraima, com investimentos de R$ 24 milhões. Agora a via receberá iluminação pública em LED.

“Mais uma ação do Governo do Estado de Roraima beneficia a nossa população. A saída da RR-205 para Alto Alegre já foi duplicada com recursos do Estado e de emenda do senador Chico Rodrigues. Agora avançamos com a iluminação, garantindo mais segurança para quem trafega e mora nessa região. E vamos além: já estamos com o projeto para a duplicação da estrada até o município de Alto Alegre. São cerca de 400 quilômetros de estradas sendo asfaltadas em todos os municípios. Com infraestrutura de qualidade, Roraima cresce, desenvolve e gera mais oportunidades”, afirmou o governador.

O vice-governador e secretário de Infraestrutura, Edilson Damião, reforçou que a obra atende a uma demanda antiga dos moradores e vai proporcionar mais mobilidade urbana e segurança para quem trafega diariamente pela região.

“A duplicação da 205 está com 90% dos serviços concluídos, na fase final, com a instalação dos 7,4 km de ciclovia. Já fizemos a pintura de cinco faixas de pedestres e finalizando os serviços de meio fio e sinalização. E quero dizer que estamos atentos às demandas da população e dos bairros. Além dos três retornos previstos no projeto inicial e que já estão concluídos, nós estamos fazendo mais 3 retornos a pedido da população”, ressaltou Damião.

O senador Chico Rodrigues afirmou que, como parlamentar, tem oportunidades de apresentar emendas, e se prontificou a alocar recursos para a rodovia estadual, beneficiando o trecho urbano já na etapa anterior, de duplicação. “Falei para o governador Antonio Denarium que conseguiria os recursos já com a certeza de que ele apresentaria a contrapartida. E foi o que aconteceu: prontamente ele alocou os recursos de contrapartida tanto na duplicação como agora, na fase para as obras de iluminação”, declarou.

PROJETO TÉCNICO

O engenheiro eletricista e diretor do Departamento de Elétrica e Telecomunicações da Seinf, Jean Santos, explicou que o projeto de iluminação da RR-205 atende a uma demanda antiga da população e foi elaborado com critérios técnicos rigorosos. A obra contempla cerca de 7,5 quilômetros de extensão, entre a rotatória do Cidade Satélite e o Anel Viário, e conta com postes instalados em ambos os lados da rodovia, equipados com luminárias de LED de 200 watts, garantindo iluminação para as pistas, ciclovias e calçadas.

Segundo o engenheiro, o projeto possui complexidade técnica que vai além da simples instalação de postes, exigindo cálculos luminotécnicos que consideram largura da via, altura dos postes, espaçamento entre as luminárias e intensidade da luz. Tudo será executado com base em normas vigentes para garantir segurança e eficiência durante o período noturno.

“A obra é de grande relevância para Boa Vista e o Alto Alegre, que é município vizinho. É uma reivindicação antiga da população que está sendo atendida pelo Governo do Estado. Realizamos todos os cálculos técnicos, incluindo o dimensionamento luminotécnico, para assegurar a melhor distribuição da luz ao longo do trecho. O projeto foi aprovado conforme os critérios exigidos pelo Calha Norte, do Ministério da Defesa”, explicou Jean Santos.

O vereador por Boa Vista, Thiago Reis, que acompanhou o ato de assinatura, ressaltou que a obra é resultado de uma escuta ativa do governo às demandas da população. “É gratificante ver um governo que escuta e resolve. Essa obra resolve um problema de mobilidade, reduz custos para os moradores e garante mais segurança. A iluminação vai melhorar a qualidade de vida de quem vive e trafega na RR-205”, avaliou.

Além da iluminação, o Governo de Roraima também contemplou a população do bairro Cidade Satélite com melhorias em retornos ao longo da via, facilitando o acesso e reduzindo o tempo e o custo de deslocamento para os moradores da região. A política de urbanização e modernização da malha viária garante mais infraestrutura, segurança e desenvolvimento para Boa Vista e o interior.

