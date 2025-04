As escolas da rede estadual de ensino em Roraima têm até o dia 15 de abril para realizar retificações da segunda etapa do Censo Escolar 2024, referente ao módulo ‘Situação Aluno’. Essa é a última oportunidade para revisar e corrigir eventuais erros nas informações declaradas durante a coleta de dados.

A ‘Situação Aluno’ é a fase do Censo Escolar dedicada à atualização do histórico acadêmico dos estudantes. Nela, são registradas informações sobre transferência, abandono, falecimento e rendimento escolar (aprovação ou reprovação). A coordenadora estadual do Censo Escolar na Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Neli Alves, reforça a importância desse processo:

“É fundamental que verifiquemos e atualizemos todas as informações inseridas no sistema para garantir a precisão e a qualidade dos dados. Esse processo de retificação deve ser realizado exclusivamente por meio do sistema Educacenso. Ao retificar e atualizar as informações, as unidades de ensino contribuem diretamente para a formulação de políticas educacionais mais eficazes e direcionadas à alocação adequada de recursos”, afirmou.

O Censo Escolar da Educação Básica é conduzido pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e ocorre simultaneamente em todo o Brasil. Os dados coletados são fundamentais para o planejamento das políticas públicas educacionais e para o repasse de recursos federais destinados à melhoria do ensino.

A atualização deve ser realizada diretamente no sistema Educacenso. A recomendação é que os responsáveis não deixem a conferência para a última hora, garantindo que todas as informações estejam corretas e completas.

O post Escolas da rede estadual de Roraima devem revisar dados até o dia 15 de abril apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.