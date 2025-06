Polícia Civil participa de campeonato educativo sobre prevenção ao uso de drogas

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio do Denarc (Departamento de Narcóticos) e da Delegacia de Repressão ao Entorpecente, participou do I Campeonato ‘Droga Zero – Nas Trilhas da Prevenção’, promovido pela Setrabes (Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social), nesta segunda-feira, dia 16, no município de Rorainópolis, sul do Estado.

A ação foi realizada na Escola Estadual Padre Eugênio Possamai e teve como objetivo promover a sensibilização, prevenção e reflexão sobre os riscos do uso de álcool e outras drogas entre os jovens da rede pública de ensino.

De acordo com o delegado titular da DRE (Delegacia de Repressão ao Entorpecente), Julio Cesar da Rocha, durante o evento, os policiais civis participaram ativamente de atividades educativas, com apresentação de amostras das principais substâncias entorpecentes apreendidas no Estado, além da distribuição de folders e cartilhas explicativas sobre os efeitos nocivos das drogas e suas consequências para a saúde e a vida social.

“Uma das principais ferramentas utilizadas foi o jogo Droga Zero, baseado na metodologia da gamificação, que proporcionou uma abordagem lúdica e interativa sobre os perigos do uso de substâncias psicoativas”, disse o delegado.

Ele ressaltou ainda que a participação da Polícia Civil em ações de prevenção é parte fundamental da política de enfrentamento às drogas.

“Participar de eventos como este é essencial para sensibilizar os jovens e abrir o diálogo sobre os riscos do uso de drogas. A prevenção é uma frente estratégica da atuação policial, que vai além da repressão ao tráfico”, afirmou o delegado.

O diretor do Denarc, delegado Herbert de Amorim Cardoso, também destacou o compromisso da Polícia Civil com a educação preventiva.

“Temos desenvolvido diversas parcerias com instituições públicas e privadas, promovendo palestras e ações educativas que alcançam diferentes faixas etárias. Nosso objetivo é formar cidadãos conscientes e bem informados”, declarou.

O coordenador estadual da Política de Enfrentamento às Drogas da Setrabes, Nilton de Souza Campos Júnior, ressaltou a importância da integração entre os órgãos do Estado.

“Essa iniciativa busca não apenas alertar sobre os perigos do uso de entorpecentes, mas também apresentar alternativas saudáveis, estratégias de enfrentamento e possibilidades de tratamento”, afirmou.

Concluindo, o delegado e diretor do Denarc, Herbert de Amorim Cardoso, ressaltou o compromisso da polícia civil com realizações com esta,

“Dessa forma, reafirmamos a segurança pública aliada à informação e à prevenção, especialmente entre os jovens, destacando, assim, o papel educativo das instituições policiais”, declarou.

