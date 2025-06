Moradores e turistas se encantam com apresentações de quadrilhas no Paraíba Junino

A cada noite de apresentação, as quadrilhas têm conquistado elogios e emocionado moradores da cidade e turistas durante o XXII Paraíba Junino, que reúne as melhores da Paraíba. Nesta quarta-feira (18), mais momentos de emoção e beleza serão proporcionados pelas cinco juninas que vão entrar na arena. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Liga das Quadrilhas Juninas da Capital (LiquajuJP) e Federação das Entidades das Quadrilhas Juninas da Paraíba (Fequajune-PB), segue até esta quinta-feira (19), a partir das 18h.

“Os dois festivais de quadrilhas juninas, o municipal e o estadual, são parte da nossa programação do ciclo junino, que fazemos a partir do estímulo e determinação do prefeito Cícero Lucena, que sempre vem nos pedindo para acolher, cuidar e estimular. Estamos, há quatro anos, desenvolvendo esse processo de maneira que todas elas hoje se encontram muito fortalecidas e dão esse show de apresentação para felicidade do morador de João Pessoa e do turista que nos visita. A cada noite o público se encanta com a beleza e a performance de cada uma das juninas”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Nesta terça-feira (17), se apresentaram as juninas Flor Nordestina, de São José do Brejo do Cruz; Umbuarte, da cidade de Umbuzeiro; Garrafão, de Uiraúna; Sanfona Branca, de João Pessoa; Limoeiro, de Cabedelo; Fazenda Brasil Caboclo, de Sousa; Mistura Gostosa, de Campina Grande; e Lageiro Seco, de João Pessoa.

Público – Moradores de João Pessoa e turistas de diversas cidades do país afirmam estar impressionados com a beleza das quadrilhas juninas. A cada noite, as pessoas assistem atentas às apresentações e aplaudem a desenvoltura e criatividade de cada equipe.

A operadora de caixa Talita Rafaela Sales é de Brasília e se apaixonou pelas quadrilhas. “Como não sou de João Pessoa, para mim é algo bem diferente. Acho muito bonito e marca bastante a tradição nordestina”, afirmou.

Do município de Serra Branca, a dona de casa Rita Gonçalves faz questão de assistir às apresentações de quadrilhas juninas e ficou encantada com o que viu na Capital paraibana. “Eu acho que apreciar a cultura é sempre muito bom. O ano inteiro a gente espera por isso. Lá na minha cidade tem muitas quadrilhas também e elas viajam bastante. Eu gosto muito. Esse é um momento muito bonito e aqui em João Pessoa as pessoas estão bem preparadas, cada uma mais bonita do que a outra. A Prefeitura está de parabéns”, elogiou.

Wallamys Nascimento Silva é mecânico de manutenção e não perdeu a oportunidade de apreciar o Paraíba Junino. “O evento está bem organizado, bonito. Também observei a segurança, tem um policiamento intenso. Está de parabéns a Prefeitura. Eu gosto muito de ver as quadrilhas juninas. Acho que o São João é uma das melhores festas do ano”, destacou.

“Eu gosto demais de festa junina, mas onde moro, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, não tem festa bonita assim, infelizmente. Aqui a organização está muito caprichada. Para mim, valeu a pena demais vir conhecer o evento e poder ver tantas quadrilhas lindas”, comentou a técnica de enfermagem Valdirene Ariola do Nascimento Silva.

Programação – As apresentações das quadrilhas juninas seguem, nesta quarta-feira (18), quando cinco juninas se apresentam: Encanto Matuto, de Itapororoca; Cheiro de Malícia, de Massaranduba; Pé de Muleke, de Patos; Terra dos Fortes, de Taperoá; e Chamego Medonho, de Esperança.

Nesta quinta-feira (19), acontece o VII Festival das Estrelas Juninas da Paraíba com a seguinte sequência: etapas Santa Rita e Região Metropolitana, Campinense, Patos, Brejo, João Pessoa, Agreste, Vale dos Sertões, Vale do Paraíba, Zona da Mata e Vale do Mamanguape, Sousa.

Também nesta quinta-feira (19), serão eleitos os destaques do evento – casal de noivos, casal junino, rainha junina e rainha da diversidade. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Premiação – No Paraíba Junino serão premiadas as cinco primeiras colocadas. A primeira recebe R$ 12 mil, a segunda R$ 10 mil, a terceira R$ 8 mil, R$ 6 mil para a quarta e R$ 4 mil para a quinta. Da sexta até a última, cada junina recebe uma ajuda de custo no valor de R$ 2 mil.

São premiadas as dez primeiras colocadas, mas destas apenas a campeã segue para representar o estado da Paraíba no Nordestão da Globo, que acontece no domingo (29), em Pernambuco, e também no Nacional da Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas (Confebrac), na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará, nos dias 12 e 13 de julho.

Já a vice-campeã vai representar a Paraíba no Nordestão da União Nordestina das Entidades Juninas (Unej), em Açailândia, no Maranhão, nos dias 26 e 27 de julho.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Um forte esquema de segurança foi planejado para garantir a tranquilidade do público. A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Há ainda o monitoramento em tempo real, com câmeras de alta resolução, que é reproduzido na Secretaria de Segurança Pública, sendo observado por uma equipe exclusiva.

A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).