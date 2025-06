Roraima terá mais voos comerciais de Guarulhos para Boa Vista

Após o governador Antonio Denarium reduzir a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do combustível para a aviação e dialogar com as principais companhias aéreas que operam no Brasil com o objetivo de melhorar a malha aérea para Roraima, a Latam Airlines atendeu a solicitação do Governo e divulgou durante reunião por videoconferência, nesta terça-feira, 17, a notícia de que Roraima contará com mais voos comerciais ofertados pela companhia, além das demais frequências disponibilizadas atualmente.

A novidade entrará em vigor a partir de outubro, e é resultado da grande demanda de voos comerciais com conexão para São Paulo, em virtude do trabalho de crescimento econômico e social realizado pelo Governo de Roraima, que tem despertado o aumento no número de pessoas interessadas em conhecer Roraima, seja a passeio ou a negócios.

A Latam Airlines está presente em cinco países e tem o Brasil como um dos que têm maior demanda. Conforme o gerente institucional da companhia aérea, Antônio Karp, Roraima é um dos Estados brasileiros que fazia parte do planejamento estratégico de melhoria do serviço.

“Em primeira mão temos a boa notícia de que teremos um aumento de frequência na rota Guarulhos–Boa Vista, com duas rotas por semana na baixa temporada e três na alta, saindo da cidade paulista, e iniciando em outubro. Essa novidade não é sazonal, e sim estrutural para atender toda a temporada até março. É uma nova tendência que estamos tendo junto a outros crescimentos, justamente em cima da condição atual e pungência econômica do Estado, e por isso estamos investindo em Roraima”, declarou o representante da companhia.

De acordo com o governador Antonio Denarium, a nova rota possibilitará a ampliação da malha aérea para o Estado, atendendo a demanda atual e contribuindo para o trabalho de crescimento local.

“O Governo do Estado, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, fez a redução do ICMS do combustível de aviação, e após essa medida, temos conversado com as principais companhias aéreas que operam no Brasil, com o objetivo de melhorar a malha aérea para Roraima. Durante essa reunião com a diretoria da Latam, recebemos essa ótima notícia, sobre os voos diretos do trecho Guarulhos–Boa Vista. O importante é que será um voo direto e será o maior trecho aéreo de uma companhia no Brasil. Quem ganha com isso é a população de Roraima e os investidores que poderão pegar um voo direto para Boa Vista. É mais um ganho e uma vitória para a população. Esse é o resultado do trabalho do Governo para atrair mais investidores”, esclareceu o governador.

Reunião contou com diretores da empresa e equipe técnica de Governo

A reunião contou com a participação da equipe de diretoria da Latam Airlines, incluindo o gerente de assuntos públicos, Eduardo Leal Macedo, o gerente institucional, Antônio Karp, a gerente de assuntos tributários, Bruna Dantas, e os diretores institucional e operacional da empresa Vinci Airports, Marcus Campus e Rovaldo Veloso, bem como os secretários de Atração e Investimentos, Aluizio Nascimento, de Fazenda, Manoel Freitas, de Comunicação, Weber Negreiros, e o diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo, Bruno Muniz.

O gerente Antônio Karp acrescentou que Roraima é um dos Estados com ambiente promissor para negócios que merecia a presença mais efetiva da Latam.

“Temos no Brasil uma estratégia ímpar de crescimento e fortalecimento da empresa, e com essa nova expansão prevista para 2025, temos a oportunidade de atender melhor o Estado de Roraima e ampliar ainda mais a participação da Companhia no Estado”, reforçou.

O post Roraima terá mais voos comerciais de Guarulhos para Boa Vista apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.