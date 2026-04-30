Sesau amplia estratégia de vacinação contra Influenza para população até 60 anos

A Sesau (Secretaria de Saúde) ampliará, a partir desta sexta-feira, 1º, a vacinação contra a influenza para a população em geral em Roraima. A medida se deu diante da baixa procura pelo imunizante pelo grupo prioritário. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde da Capital e interior.

Na região Norte, o calendário de vacinação contra a gripe segue um período diferente do restante do país. Em Roraima, a campanha oficial foi encerrada em 28 de fevereiro e prorrogada até esta quarta-feira, 30, mas a procura seguiu baixa, com doses ainda disponíveis, levando à ampliação da vacinação.

Segundo o diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), José Vieira Filho, até então, a vacinação seguia restrita aos grupos prioritários, considerados mais vulneráveis a complicações e internações. Com a nova estratégia, qualquer pessoa dentro da faixa etária indicada poderá se imunizar.

“A partir de amanhã, dia 1º de maio, o Estado está abrindo a adesão dessa vacina para toda a população. Todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade até 60 anos estão aptas a tomar essa vacina”, afirmou.

Com o início do período chuvoso em Roraima, ocorre o aumento dos casos de gripe devido à maior circulação de vírus respiratórios. Por isso, a vacinação se torna essencial para prevenir complicações da doença.

“Nós estamos dentro de um período sazonal, com bastante casos de gripe, os casos estão aumentando, iniciando o inverno e nós precisamos ter nossa população imunizada. O ideal é que a população procure uma unidade de saúde [UBS], leve o seu cartão e vamos vacinar porque é o único meio de prevenir o agravamento da doença”, explicou Vieira.

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