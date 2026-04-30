GCM apreende mais de 5 mil porções de drogas no Parque das Laranjeiras – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu mais de 5 mil porções de drogas e deteve um rapaz de 21 anos de idade, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Norte da cidade, na madrugada desta quinta-feira (30).

Um homem foi avistado pela equipe, portando rádio comunicador na Rua Sofia Scotto, à 0h20. Ao perceber a aproximação da viatura, ele empreendeu fuga, sendo alcançado e detido. Durante busca pessoal foram localizadas 10 porções de cocaína, sete de crack, três de maconha, além de R$ 30 em dinheiro

O indivíduo admitiu que atuava como “olheiro” do tráfico e que, na fuga, deixou grande quantidade de drogas em uma área próxima. A GCM guardas vistoriou no local indicado e localizou uma sacola contendo mais de 5 mil porções de drogas, incluindo crack, cocaína, maconha, ice e skank.

O rapaz foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil. Após análise dos fatos, foi elaborado boletim de ocorrência e o suspeito permaneceu detido, disposição da Justiça, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de drogas.