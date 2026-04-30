Jorge Everton assume presidência da Assembleia Legislativa de Roraima



Foto: Grupo Égia de Comunicação



O deputado estadual Jorge Everton (União Brasil) tomou posse como presidente interino da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR). A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira, 30, no plenário da Casa.

A medida ocorreu após o Soldado Sampaio assumiu o cargo de governador interino. Assim, Sampaio chefiará o executivo estadual de forma temporária até a realização de novas eleições, que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR) convocará.

Vou procurar dar continuidade ao trabalho do presidente Soldado Sampaio, que ao longo dos seus mandatos tranquilizou a Cassa. Ele trouxe paz e deu aos deputados a condição de mostrar os seus trabalhos. Eu irei agir da mesma forma, pois temos que respeitar as diferenças e a representatividade que está na figura de cada deputado”, afirmou Jorge Everton.

Fonte: Da Redação

