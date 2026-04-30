NOTÍCIAS

Jorge Everton assume presidência da Assembleia Legislativa de Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Jorge Everton assume presidência da Assembleia Legislativa de Roraima



Notícias


30 de abril de 2026 18:04


Posse ocorre após Soldado Sampaio assumir como governador interino de Roraima



Foto: Grupo Égia de Comunicação

O deputado estadual Jorge Everton (União Brasil) tomou posse como presidente interino da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR). A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira, 30, no plenário da Casa.

A medida ocorreu após o Soldado Sampaio assumiu o cargo de governador interino. Assim, Sampaio chefiará o executivo estadual de forma temporária até a realização de novas eleições, que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR) convocará.

Vou procurar dar continuidade ao trabalho do presidente Soldado Sampaio, que ao longo dos seus mandatos tranquilizou a Cassa. Ele trouxe paz e deu aos deputados a condição de mostrar os seus trabalhos. Eu irei agir da mesma forma, pois temos que respeitar as diferenças e a representatividade que está na figura de cada deputado”, afirmou Jorge Everton.

Fonte: Da Redação


RoraimaRoraima em Tempo




boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Mormaço Cultural inspira empreendedores e aquece vendas em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação PMBV O comércio local começa a se preparar para a 4ª edição do Mormaço Cultural, o maior festival de artes integradas da região Norte, que acontece de 12 a 21 de setembro. Para 2025, os empresários apostam alto em novidades que prometem encantar o público: camisetas e acessórios autorais, looks coloridos e despojados […]
NOTÍCIAS

Festa do Mineiro começa no próximo dia 18 de maio

Posted on Author boavistaagora.com.br

João Paulo Sardinha Fundação Cultural Cassiano Ricardo *Colaborou o estagiário Vinícius Fróes Uma das celebrações mais tradicionais de São José dos Campos vem aí! A 22ª edição da Festa do Mineiro acontece nos dias 18 e 19 de maio, no Galpão Gaivota, no Parque da Cidade. Serão dois dias de shows musicais, barracas de […]
NOTÍCIAS

Dourados recebe mais de R$ 5 milhões em obras para fortalecer comunidade indígena e infraestrutura urbana

Posted on Author boavistaagora.com.br

Com foco no fortalecimento da infraestrutura e na valorização das comunidades indígenas urbanas, o Governo  de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), anunciou ontem (30) no Diário Oficial o lançamento de três licitações que somam mais de R$ 5 milhões em investimentos no município de Dourados. As […]