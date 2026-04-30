Soldado Sampaio toma posse como governador interino de Roraima após decisão do TSE

Durante sessão solene realizada nesta quinta-feira, 30, na ALE-RR (Assembleia Legislativa de Roraima), o deputado estadual Francisco dos Santos Sampaio tomou posse como governador interino do Estado. A medida ocorre após decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proferida na manhã do mesmo dia.

Sampaio permanecerá no cargo até a realização de eleição suplementar em Roraima, cujo cronograma será definido pelo TRE-RR (Tribunal Regional Eleitoral de Roraima). Com a posse de Sampaio no Governo do Estado, a presidência da ALE-RR passa a ser exercida pelo deputado estadual Jorge Everton.

Em discurso de posse, o governador interino afirmou que pretende conduzir a gestão com base na transparência, responsabilidade e estabilidade institucional. Ele também destacou áreas consideradas prioritárias, como o combate à violência contra a mulher, valorização dos servidores públicos, regularização fundiária, além de investimentos em saúde, educação e segurança pública.

“Recebo a missão de governar o Estado de Roraima com humildade e responsabilidade. Assumo com respeito incondicional à Constituição Federal, com o compromisso de unir as instituições, pacificar e garantir a estabilidade ao Estado”, declarou.

Compromissos da gestão

Ao assumir o Executivo estadual, Sampaio reafirmou o compromisso com a continuidade dos serviços públicos e com o diálogo entre os Poderes. Segundo ele, a gestão será pautada pela harmonia institucional e pelo fortalecimento das políticas públicas.

“Não haverá ruptura, mas continuidade, diálogo e harmonia entre os Poderes. Nosso compromisso é garantir estabilidade e assegurar que os serviços públicos sigam funcionando normalmente”, enfatizou.

Trajetória política

Conhecido como Soldado Sampaio, o parlamentar e agora governador interino Francisco dos Santos Sampaio é natural de Pedreiras (MA), tem 49 anos, é formado em Ciências Contábeis, casado e pai de três filhos. Exerce mandato como deputado estadual desde 2010.

Antes da vida política, atuou como policial militar, período em que ganhou visibilidade ao defender pautas da categoria, inclusive à frente da APBM-RR (Associação dos Policiais e Bombeiros Militares de Roraima).

Na Assembleia Legislativa, presidiu a Casa por dois biênios consecutivos (2021/2022 e 2023/2024). Durante sua gestão, foram aprovadas medidas voltadas à valorização do funcionalismo público, como planos de cargos, carreiras e remuneração de servidores da Uerr (Universidade Estadual de Roraima) e da Sesau (Secretaria de Saúde).

Também conduziu reforma administrativa com foco na organização da estrutura interna do Legislativo, buscando alinhar funções às qualificações dos servidores.

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